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    Ataque de Irán a buque en el estrecho de Ormuz revierte caídas del petróleo y dispara el precio más de 2%

    El WTI cierra en US$ 71,92 y el Brent en US$ 75,26 después de que un funcionario de EE.UU. confirmara que Irán atacó un buque de carga cerca de Omán, reavivando las tensiones en la región.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El estrecho de Ormuz vuelve a ser escenario de conflicto bélico.

    El petróleo revirtió sus pérdidas del día y registró fuertes alzas este jueves, luego de que Irán atacara una embarcación en el estrecho de Ormuz, reavivando los temores sobre la estabilidad de la vía marítima más estratégica para el comercio global de crudo.

    Al cierre de esta edición, el crudo subía más de 2% para situarse en US$ 71,93 por barril, tras haber operado en terreno negativo durante la mayor parte de la jornada.

    El barril Brent que se cotiza en Londres y sirve de referencia para Chile avanzaba 2,1%, hasta US$ 75,26 el barril.

    Un funcionario estadounidense confirmó a MS Now que Irán estuvo detrás del ataque a un buque de carga en las cercanías de Dahit, Omán.

    El funcionario señaló además que determinar si el ataque constituye una violación del memorándum de entendimiento (MOU) entre Estados Unidos e Irán dependerá de la posición que adopte la Casa Blanca.

    El repunte contrasta con el ánimo que predominaba en los mercados durante la primera parte de la jornada, precisamente por las señales de normalización en el tránsito por esa vía martítima.

    Ese mismo ánimo arrastró ayer a los precios del crudo a los niveles previos a la invasión conjunta de Estados Unidos e Israel.

    Según datos de la firma de monitoreo de comercio Kpler citados por CNBC, más de 20 petroleros que transportan aproximadamente 35 millones de barriles han cruzado el estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para reabrir la ruta.

    Los buques (de bandera no iraní) permanecieron varados en el Golfo Pérsico durante más de tres meses, luego de que Teherán cerrara efectivamente la vía marítima al inicio del conflicto. La mayoría tiene previsto llegar a sus destinos en Asia a principios de agosto.

    Pese al acuerdo vigente, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por su sigla en inglés) advirtió este jueves que el paso seguro por el estrecho de Ormuz solo será permitido a través de las rutas designadas por Teherán.

    El IRGC añadió que los buques que no acaten las instrucciones de tránsito “enfrentarán acciones”, lo que subraya que los riesgos sobre la vía marítima se mantienen latentes.

    Más sobre:PetróleoMedio Oriente

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