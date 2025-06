Australis amplía querella contra ex gerente legal por delito de administración desleal

Australis Seafoods -propiedad de Joyvio- amplió la querella ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en contra del ex director y ex gerente legal de la empresa, Rubén Henríquez, quien fue uno de los ejecutivos de confianza del anterior controlador, Isidoro Quiroga Moreno. Henríquez ya formaba parte de la causa en calidad de imputado por el delito de fraude, pero esta semana Australis ingresó un nuevo escrito ampliando los cargos.

En el escrito, la empresa salmonera sostuvo que descubrió una reunión grabada, sostenida en octubre de 2022 entre Rubén Henríquez y un abogado externo. En esta grabación, según Austyralis, Henríquez admitió que el plan productivo venía “desde siempre” y que nunca fue ajustado a la legalidad, que luego del cambio de control no se informó al directorio sino hasta 2022 y que en el proceso de venta de la empresa (2019) no se reveló la sobreproducción a los compradores chinos.

Según la querella, en la mencionada reunión Henríquez señaló que “con la llegada de Andrés Lyon recién el directorio entendió el problema” y que los nuevos compradores podrían sentirse “totalmente” engañados. Adicionalmente, Henríquez reconoció que en los años anteriores no informó acerca de la sobreproducción, dada la presencia del entonces propietario de la compañía, Isidoro Quiroga, en el directorio, y de su ex gerente general, Ricardo Misraji.

El escrito solicita que se formalice la investigación en su contra como coautor del delito de administración desleal reiterada, tras haber tomado parte en la ejecución y encubrimiento de un plan sistemático de sobreproducción de salmón, en violación de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Se le acusa de ocultar la información al nuevo directorio (tras la venta de la compañía a mediados de 2019), a la auditora PwC y al nuevo controlador chino (Joyvio), incluso después de que la Superintendencia del Medio Ambiente formulara cargos en 2021 y 2022.

Australis acusa a Henríquez de incumplimiento de deberes legales y fiduciarios como representante y gerente legal (Ley de Sociedades Anónimas); simulación de cumplimiento normativo mediante planes como el PCAR, sin intención real de corregir la ilegalidad; omisión sistemática de información en instancias clave (directorios, reportes legales y respuestas a auditores); y manipulación de asesorías legales, para evitar que se documentara su posible responsabilidad penal.

A través de un comunicado Australis sostuvo que “la sobreproducción sistemática y ocultamiento desde siempre, constatados en la entrevista del ex gerente legal con sus abogados externos, resultan particularmente graves, pues Henríquez como jefe de su departamento legal y con Quiroga Moreno en la propiedad y tanto él como sus hijos en el directorio, entregó sistemáticamente información falsa al mercado, en la época en que la sociedad era anónima abierta, en manifiesta infracción a la Ley de Mercado Valores, con las graves sanciones y responsabilidad que de ello se sigue”.

El abogado de Australis, Jorge Bofill, afirmó: “La ampliación de querella se funda en que Rubén Henríquez, parte del círculo de hierro de Isidoro Quiroga Moreno y algunos ex ejecutivos, no solo incumplió sus deberes como representante y gerente legal, sino que fue funcional al ocultamiento de un masivo plan ilegal de sobreproducción.”

El abogado agregó que “la nueva prueba ingresada de la reunión entre el señor Henríquez y un abogado externo sin duda será clave en este caso. Ahí se demuestra, según el propio ex gerente legal confiesa, que durante años se ocultó deliberadamente la sobreproducción al nuevo directorio y que no lo reveló dada la presencia, como director, de Quiroga y como gerente general, de Misraji. Asimismo, reconoció abiertamente que Joyvio no tuvo poder de decisión en las sobreproducciones constatadas y que Joyvio puede legítimamente sentirse totalmente engañado por esta situación”.

La respuesta del ex gerente legal

Frente a la ampliación de la querella, el ex gerente legal de Australis, Rubén Henríquez, envió una declaración a Pulso por escrito en la que rechazó la acción judicial y cuestionó esta nueva ofensiva en su contra.

“Lo que esta semana ha ocurrido con la difusión parcial y espuria de un video editado relacionado a mí, junto con la ampliación en mi contra de una querella funcional a la estrategia de amedrentamiento de Joyvio, sólo revela la forma de actuar de sus representantes”, manifestó.

“La ampliación de la querella por una supuesta administración desleal en mi contra es una nueva represalia de Joyvio y Australis porque desde 2023 he denunciado de forma consistente que me amenazaron, presionaron e hicieron ofrecimientos para que testificara como ellos querían en el conflicto legal que mantienen con la familia Quiroga. Como reacción, hace unas semanas ampliaron en contra mía la querella por una supuesta estafa. Luego, difundieron de manera injusta y recortada una grabación que no apoya sus pretensiones, pero editada para que pareciera que sí lo hacía. Y, ahora, viene esta otra ampliación”, señaló.

También dijo que “el video que se ha difundido parcialmente esta semana y al que se hace referencia en la nueva ampliación de querella demuestra justamente lo contrario a lo que Joyvio y Australis pretenden. Por un lado, en el proceso de venta de Australis, a Joyvio se le entregó toda la información, sin que haya existido ocultamiento de antecedente alguno. Por otro lado, recién en 2021 la autoridad ambiental, la SMA, modificó su interpretación de la regulación, pasando a considerar como un incumplimiento el solo hecho de obtener mayores toneladas de cosecha final que la proyectada, a pesar de cumplir con la siembra autorizada”, agregó.

“Joyvio desde el 2019 ha controlado plenamente Australis. Desde el primer día los ejecutivos chinos se subieron al negocio y estaban enterados con detalle de toda la información. En función de eso, es el directorio de Joyvio el que adoptó todas las decisiones, incluyendo las de producción. Cuando en 2021 se les informó del nuevo criterio de interpretación de la SMA, ellos mismos dieron la orden de mantener y subir la producción, retirando, por lo demás, a toda la gente que estaba familiarizada con el negocio, salvo el señor Shaopeng Chen, quien se mantiene hasta el día de hoy”, concluyó.