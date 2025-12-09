Avanza fusión entre mineras Anglo American y Teck: accionistas de ambas compañías aprueban el acuerdo

Los accionistas de las compañías mineras Anglo American y la canadiense Teck aprobaron su fusión en lo que constituye un paso clave para la unión entre iguales que creará uno de los mayores productores mundiales de cobre..

El director ejecutivo de Anglo American, Duncan Wanblad, destacó que están “encantados con el claro respaldo de nuestros accionistas para dar este siguiente paso estratégico y generar un valor excepcional como Anglo Teck. Juntos, formaremos una empresa líder mundial en minerales críticos, con sede en Canadá”.

Para seguir avanzando ahora el acuerdo requiere de la aprobación de las autoridades regulatorias de diversos países, incluido Canadá.

Impacto en Chile

La mega operación, anunciada a inicios de septiembre tendrá repercusiones en Chile donde Anglo American opera las minas de cobre de Los Bronces y El Soldado , además de la Fundición Chagres , en las que tiene una participación mayoritaria. También posee una participación del 44% en la mina Collahuasi.

Teck, por su parte, opera en Chile Quebrada Blanca, Carmen de Andacollo y también trabaja en el proyecto NuevaUnión junto a Newmont Goldcorp.

El acuerdo contempla sinergias de las faenas Collahuasi y Quebrada Blanca, proyectando un alza de cobre anual de 175 mil toneladas y un Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) subyacente adicional al año de US$1.400 millones.