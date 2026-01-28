Balance 2025: FNE redujo tiempo de análisis de investigaciones por operaciones de concentración

Durante la mañana la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó un reporte en el que da cuenta de las 33 notificaciones de operaciones de concentración que recibió durante el año 2025. De estas, 30 derivaron en investigaciones actualmente concluidas: dos fueron iniciadas de oficio y 28 provinieron del mecanismo de notificación.

De acuerdo con las estadísticas anuales de la División de Fusiones de la FNE, de los 28 avisos recibidos por mecanismo de notificación 27 resultaron aprobadas pura y simplemente y una fue aprobada sujeta al cumplimiento de medidas de mitigación, todas en Fase 1 de investigación.

Desde la FNE destacaron la reducción en los plazos de análisis. La tramitación de las operaciones que resultaron aprobadas pura y simplemente duró en promedio 27 días. Sin considerar las suspensiones, la duración de las investigaciones que culminaron con aprobación pura y simple fue de 24 días, por debajo de los 30 días establecidos en la ley para las investigaciones finalizadas en Fase 1.

En el caso de la de la operación que fue aprobada con medidas se extendió por 152 días.

“Si se considera el mecanismo de notificación, de las 28 investigaciones finalizadas en 2025, se observa una reducción en los días promedio de duración frente a 2024 para aquellas investigaciones notificadas a través del mecanismo simplificado sin traslape, plazo que disminuyó de 23 a 17 días. En cambio, la duración de aquellas notificadas a través del mecanismo simplificado se mantuvo en 28 días”, señala el comunicado.

El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, reafirmó el compromiso institucional con el funcionamiento colaborativo, expedito y transparente del sistema de control de operaciones de concentración y valoró la reducción de los plazos de análisis.

“Mantenemos el funcionamiento de un control de fusiones que se rige por los más altos estándares internacionales. Desde el inicio de la vigencia de este régimen, en junio de 2017, hemos estado en constante mejora, para aumentar nuestra eficiencia y predictibilidad, protegiendo la libre competencia en los mercados de nuestro país sin obstaculizar el dinamismo de la actividad económica”, declaró el Fiscal.

A pesar de la reducción en los tiempos de investigación, de los 33 casos que recibió durante el 2025 sólo 30 se encuentran resueltos, mientras que en 2024 los 32 casos que recibieron finalizaron su investigación ese mismo año.

Pre-Notificación y Ley de Prensa

Adicionalmente, el reporte correspondiente al año 2025 entrega cifras del funcionamiento de las consultas de Pre-Notificación, en el marco del Instructivo vigente desde 2021. En estas se constata un incremento en el número de consultas asociadas al mecanismo de Pre-Notificación, lo cual refleja un uso creciente de la herramienta.

“Se registró un alza en los ingresos de preguntas complejas, las que totalizaron 17 en el año, con un plazo promedio de respuesta de 9 días, que se amplió a 13 días cuando se solicitó un pronunciamiento escrito respecto a la naturaleza jurídica de la transacción”, señala la FNE.

El reporte además incluye cifras sobre las solicitudes de Informe de Ley de Prensa, pronunciamiento requerido para modificar la propiedad sobre medios de comunicación social sujetos al sistema de concesión otorgada por el Estado. Para este caso, los ingresos pasaron de 46 a 52 y los informes emitidos totalizaron 47.