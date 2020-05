Banca dice que en promedio créditos Fogape otorgados a pequeñas empresas son por dos meses de ventas y rechazos de solicitudes serían menores al 10%

El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, se refirió hoy en radio Duna respecto a cómo va el proceso de la entrega de créditos para las pymes mediante las garantías estatales que anunció el gobierno con la línea Covid-19 de Fogape. También respondió a críticas recientes.

Al respecto, detalló que en promedio están otorgando financiamiento por cerca de dos meses de venta para las pymes del segmento más pequeño. “Hoy la ley lo que plantea es que el crédito tiene un máximo, que son tres meses de venta, es un máximo, ¿y por qué el máximo? Porque tiene que estar sujeto a una evaluación de la capacidad de pago del deudor”, comentó.

Agregó que en los primeros diez días hábiles desde que empezaron a otorgar estos créditos, se han aprobado 30.000 operaciones, y como el promedio de estos préstamos es de dos meses de venta, también implica que “en algunos casos se ha dado tres, pero obviamente que para obtener el dos, significa que en algunos casos se ha dado menos que eso”, aclaró.

Respecto a la cantidad de solicitudes rechazadas, dijo que hay que dividir éstas en dos: en primer lugar, “aquellos que no califican, no califican por ley, significa que tienen una morosidad que excede determinado plazo, no es nuestra voluntad, es la ley (...) Segundo, el punto es cuántos son los rechazados de aquellos que son elegibles (...) Hasta hoy día nuestras cifras de rechazos están en un dígito, es decir, más del 90% se están aprobando en aquellos (clientes) que son elegibles”.

Por otro lado, afirmó: “Yo comparto que tenemos que mejorar la comunicación, pero ciertamente que en un proceso que se armó en muy breve plazo, este es un aspecto que reconozco fundamental, pero que requiere también tener la comprensión, porque lo importante hasta ahora es apurar la decisión, apurar en ese sentido, ojalá que el número de rechazados elegibles sea el menor posible”.

Recordó que este “programa está definido para seis meses, este programa termina en septiembre (...) Sin embargo, el énfasis, y por supuesto que es el diagnóstico que también tenemos a partir de nuestros clientes, tenemos que responder lo más pronto posible, es por eso que hemos dicho que esperamos responder entre mayo y junio la mayor parte (de las solicitudes)”.

Consultado respecto de la frase que dio el ministro de Economía, Lucas Palacios, la semana pasada, cuando dijo que “algunos bancos están eligiendo filete, pero no prestan atención a la sobrecostilla”, Mena dijo que “no existe ninguna diferencia de objetivos a alcanzar, ni de voluntades en el actuar para poder apoyar a las micro pequeñas y medianas empresas que están en los bancos. Si a nuestros clientes les va mal, a los bancos les va a ir muy mal también”.

Agregó que “estamos hablando de un crédito, no es un bono, no es un subsidio, entonces tenemos que ser responsables en el uso de las garantías públicas que involucran recursos fiscales y también en el proceso de evaluación de crédito, puesto que esto involucra recursos de cientos de miles de ahorrantes y depositantes”.

En tercer lugar, argumentó que en diez días hábiles, hay “30.000 operaciones (aprobadas), ese es el dato de hoy día, y estamos hablando de recursos de US$2.000 millones aproximadamente que están aprobados y/o cursados, esta cifra supera con largueza muchas veces lo que hemos cursado en todo un año con Fogape”.

Por otro lado, indicó: “¿Es parte de nosotros el problema? Yo creo que en algunos casos podemos hacerlo mejor, pero debo decirles que el sistema bancario en su total, en un mes, procesa 30.000 operaciones, en diez días hemos procesado las mismas 30.000, aparte de lo que se debe hacer, porque la vida continua, seguimos dando otro tipo de créditos”.