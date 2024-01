Banco Central designa a Stephany Griffith-Jones como Vicepresidenta de la Institución

El Consejo del Banco Central de Chile acordó este jueves, en forma unánime, designar en el cargo de Vicepresidenta a Stephany Griffith-Jones, en reemplazo de Pablo García Silva, quien terminó su período de Consejero y Vicepresidente el lunes 22 de enero recién pasado.

Si bien por antigüedad en la institución le correspondía al consejero Alberto Naudon, el consejo optó por la consejera Griffith-Jones. La economista ejercerá este rol desde el 25 de enero de 2024 hasta el 24 de diciembre de 2025, fecha en que finaliza su período como Consejera del instituto emisor.

Stephany Griffith-Jones es economista de la Universidad de Chile y cuenta con un doctorado en economía de la Universidad de Cambridge. Es profesora emérita del Institute of Development Studies, Universidad de Sussex; investigadora asociada de Overseas Development Institute de Londres; e investigadora no residente del Center for Global Development en Washington DC.

Antes de integrarse al Consejo del Banco Central de Chile, fue directora de mercados financieros de la Iniciativa para el Diálogo de Política Económica de la Columbia University. Asimismo, miembro distinguido de la Climateworks Foundation de California.

La vicepresidenta Griffith-Jones ha escrito y colaborado en más de veinticinco libros y numerosos artículos en revistas académicas y periódicos. Se ha desempeñado como asesora senior de varias organizaciones internacionales, como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Banco Mundial, la Secretaría de la Commonwealth, el BID y varias agencias de la ONU, como CEPAL, DAES y PNUD. También ha desempeñado este mismo rol asesor para diversos gobiernos y bancos centrales