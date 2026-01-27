Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y ve menos inflación en “el corto plazo”

Era lo que el mercado esperaba y el Banco Central la ratificó: mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 4,5% en su reunión de enero. La decisión fue adoptada de manera unánime por los cinco consejeros donde estuvo presente la última incorporación, el economista Kevin Cowan.

En su mensaje central, el ente rector afirmó que la inflación total y subyacente registraron en diciembre variaciones anuales de 3,5% y 3,3%, respectivamente. En la inflación subyacente, el BC explica que “sigue destacando la caída del componente de bienes”.

En cuanto a las expectativas inflacionarias a dos años plazo “se mantienen en 3%, tanto en la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) como en la Encuesta de Operadores Financieros (EOF)”.

También en su comunicado el BC enfatiza que “el escenario macroeconómico da cuenta de una inflación que, en el corto plazo, será menor a la prevista en diciembre, con una evolución de la demanda que ha estado en línea con lo proyectado”.

De esta manera, “el Consejo evaluará las implicancias de estos desarrollos para la política monetaria en el Ipom de marzo. Además, reafirma su compromiso de conducirla con flexibilidad, asegurando que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de dos años”.

Alexis Ramirez Fotografia

Actividad económica

En cuanto al crecimiento económico, el BC señala que “en noviembre, las series desestacionalizadas del imacec total y no minero registraron contracciones mensuales de 0,6 y 0,5%, respectivamente“. Asimismo, en el componente no minero, resaltó la caída de los servicios empresariales y el transporte.

No obstante, se menciona que “el comercio tuvo una expansión en términos mensuales y se estima que varios de los elementos que incidieron negativamente en el desempeño del Imacec tienen un carácter transitorio”.

En cuanto a los componentes de la demanda interna, los indicadores de corto plazo ligados al consumo y a la inversión sugieren un crecimiento en línea con lo esperado. Para en el mercado laboral, la tasa de desocupación no muestra cambios y la creación de empleo continúa siendo acotada.

En el plano externo, el ente rector añade que “se ha ido materializando un escenario de mayor impulso para la economía chilena”.

Así, destaca el desempeño de la economía estadounidense, que registró en el tercer trimestre un crecimiento algo superior al anticipado en las proyecciones de mercado. “En cuanto a los términos de intercambio, se observó un aumento en el precio del cobre, que lo ubica por encima de los niveles vigentes al cierre de la Reunión previa”, comenta el ente rector.

No obstante, puntualizan que “la combinación de factores geopolíticos, fiscales y financieros profundiza los riesgos del escenario macroeconómico global”.