Banco Central ratifica el fin de la intervención cambiaria y Consejo se reserva opción de volver a hacerlo “en circunstancias excepcionales”

Tal como se esperaba por parte del mercado, la intervención cambiaria que el Banco Central inició a mediados de julio llegará a su fin esta semana. Así lo ratificó el propio instituto emisor, a través de un comunicado de prensa.

“El Banco Central de Chile informa que, tal como estaba previsto en el anuncio de fecha 14 de julio de 2022, el programa de intervención cambiaria y provisión preventiva de liquidez en dólares finalizará el día viernes 30 de septiembre de 2022″, dijo la entidad.

En su comunicación, la institución autónoma indicó que el Consejo “estima que el programa de intervención cambiaria y provisión preventiva de liquidez en dólares ha logrado el objetivo de ayudar al adecuado funcionamiento del mercado cambiario, facilitando el ajuste de la economía y los mercados financieros a las condiciones externas e internas”.

Cabe recordar que al inicio de la operación, el programa de intervención contemplaba un monto de hasta US$ 25 mil millones, de los cuales US$ 10.000 millones estaban destinados a la venta de dólares spot, igual cifra destinada a la venta de instrumentos de cobertura cambiaria. Los restantes US$ 5.000 millones contemplaban programa swap de divisas.

En la recta final, el Central redujo notoriamente la venta diaria de dólares spot, desde un monto diario de US$ 125 millones a uno de US$ 50 millones.

De acuerdo con la infrmación estadísticas del Central, del total destinado a la venta de dólares spot, al día de hoy ha adjudicado un total de US$ 5.950 millones, lo que revela que no ocupó el total de reservas destinadas a la operación.

De hecho, al cierre del programa, habrá adjudicado US$6.150 millones de los US$ 10.000 millones contemplados.

Con todo, el Consejo del ente autónomo “mantiene su compromiso con el régimen de flotación cambiaria, reservándose la opción de intervenir el mercado cambiario en circunstancias excepcionales si considera que el buen funcionamiento del mercado financiero está en riesgo”, dijo el ente su comunicado.

Tras el fin del programa de internvención, a partir del día 2 de octubre de 2022, cesarán las operaciones de venta de dólares spot, FX swap y Repo, y se ofrecerá únicamente la renovación del stock de operaciones de ventas de dólares forward, a condiciones de mercado, del stock vigente a hoy, por el equivalente a US$ 9.110 millones .

“De ser declarada desierta alguna subasta, este monto será reprogramado para la siguiente semana. Este esquema de renovación estará vigente hasta el día viernes 13 de enero de 2023. Eventuales cambios a este mecanismo de renovación, producto de modificaciones en las condiciones de mercado, se anunciarán oportunamente”, dijo el Central en su comunicado.

El calendario diario de renovación y reprogramación de ventas forward se continuará informando cada viernes.