Banco Central reducirá a menos de la mitad su venta diaria de dólares en la recta final de la intervención cambiaria

La intervención cambiaria del Banco Central entra en su recta final la próxima semana, y la evaluación desde el instituto emisor es ciertamente positiva. Tanto así que el ente autónomo reducirá a menos de la mitad su venta diaria de dólares spot en el mercado interbancario, tras la decisión adoptada por su Consejo.

Así lo comunicó el órgano presidido por Rosanna Costa este viernes, en su habitual comunicación sobre el Programa operaciones especiales, para la semana del 12 al 15 de septiembre.

“El Consejo estima que el programa de intervención cambiaria y provisión preventiva de liquidez en dólares, previsto hasta el 30 de septiembre, ha logrado hasta la fecha el objetivo de ayudar al adecuado funcionamiento del mercado cambiario, facilitando el ajuste de la economía y los mercados financieros a las condiciones externas e internas”, dijo de entrada el Central en su comunicado.

En esa línea, detalló que desde el lunes “se reducirán las ventas de dólares spot desde un monto diario de US$ 125 millones a un monto diario de US$ 50 millones, manteniendo tanto la renovación del stock de forwards vigente, equivalente a US$ 10.000 millones, como las operaciones de FX swap semanales”.

Cabe recordar que, al anunciar el programa de intervención cambiaria, el instituto emisor diseñó la venta de dólares spot por un monto de hasta US$10.000 millones y venta de instrumentos de cobertura cambiaria hasta por US$ 10.000 millones.

La determinación del ente autónomo se da en un contexto donde el triunfo del Rechazo no generó el retroceso que esperaba el mercado para el tipo de cambio, pese a haberse disipado el escenario de un incremento mayor de la divisa, asociado a un hipotético triunfo del Apruebo.

Pese a la decisión comunicada este viernes, el Consejo afirmó que “continuará monitoreando las condiciones de mercado, comunicando semanalmente eventuales modificaciones adicionales a estas medidas”.