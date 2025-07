Banco Central reactiva proceso de bajas de tasas de interés: realiza primer recorte desde diciembre y la lleva a 4,75%

Era lo que se esperaba. El mercado tenía internalizado que el Banco Central redujera la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base y así fue. De manera unánime, el consejo del ente rector realizó su primera baja de este año y dejó la tasa de interés en 4,75%.

“De concretarse el escenario central del Ipom de junio, en los próximos trimestres la TPM irá aproximándose a su rango de valores neutrales”, señala el Central.

Asimismo, pone énfasis en que “el consejo evaluará los próximos movimientos de la TPM teniendo presente la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la convergencia inflacionaria”.

Y reafirma su compromiso de conducir la política monetaria “con flexibilidad, de manera que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de dos años”.

Este es exactamente el mismo mensaje y sesgo entregado en la reunión anterior, de junio, que implica una nueva baja pero que está será data dependiente.

A nivel interno, la actividad ha evolucionado en línea con lo proyectado en el Ipom de junio, resalta el BC en su comunicado. Y ahí menciona la cifra de Imacec de mayo que creció 2,4% anual y cayó 0,2% mes a mes en su serie desestacionalizada. “Esta cifra siguió evidenciando una reversión de algunos de los factores de oferta que dieron impulso a la economía a inicios de año”.

31/01/2024 NUEVO CONSEJO DEL BANCO CENTRAL FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Por el lado de la demanda, apunta que los “indicadores de alta frecuencia muestran que el consumo privado y la formación bruta de capital han continuado creciendo en los últimos meses, la última vía el impulso de los grandes proyectos de inversión”.

No obstante, la luz de alerta la levanta para hablar del mercado laboral que “da cuenta de una lenta creación de empleo y un incremento de la tasa de desocupación, en un escenario donde se ha mantenido un elevado crecimiento de los salarios”.

En junio, la inflación total se ubicó por debajo de lo anticipado en el último Ipom. En dicho mes, el IPC tuvo una variación mensual negativa de -0,4%, reduciendo su incremento anual a 4,1%. “La caída mensual se concentró en el componente volátil de la canasta, principalmente en alimentos y algunos bienes”, resalta. De hecho, dice que “la inflación subyacente, que excluye los precios volátiles, tuvo una variación mensual nula con un incremento anual que se ubicó en 3,8%.

También resalta que “las expectativas inflacionarias a dos años plazo provenientes tanto de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) como de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) se ubican en 3%”.

Mercados y bolsas caen por aranceles y guerra comercial (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) TIMOTHY A. CLARY

A nivel externo

Para el Banco Central, el panorama internacional sigue marcado por la incertidumbre asociada a la evolución de las tensiones comerciales y sus efectos en la economía global, en un contexto en que se puso término al conflicto entre Irán e Israel, pero persisten tensiones bélicas.

Asimismo, menciona que, en las semanas más recientes, el gobierno de Estados Unidos ha alcanzado marcos de acuerdos arancelarios con algunas economías.

Paralelamente, resalta el hecho que EE. UU ha anunciado nuevos aranceles a países y sectores, destacando los anuncios respecto de Brasil y el cobre. “Con esto, el nivel de aranceles promedio de Estados Unidos sería mayor al estimado con la información disponible al cierre del Ipom de junio”, puntualiza.

Sobre los mercados financieros internacionales, el Banco Central sostiene que han reaccionado de forma acotada ante esta sucesión de anuncios. “En Estados Unidos, las tasas de largo plazo se mantienen en niveles elevados y el dólar sigue depreciado. En las economías emergentes, las tasas de interés de corto y largo plazo muestran movimientos mixtos”.

En cuanto al precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (BML) destaca que “no ha registrado variaciones significativas desde la reunión anterior, en contraste con el importante aumento en el precio de la Bolsa Mercantil de Nueva York (Comex)”.

Por su parte, el precio del petróleo se redujo tras el citado término de las tensiones bélicas entre Irán e Israel.

El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos Oliver Llaneza Hesse

Efectos de la guerra comercial

En el análisis del BC también estuvo presente el hecho de que si la guerra comercial está teniendo efectos en la economía real. “En el plano real, los datos conocidos hasta ahora no dan cuenta de que las medidas arancelarias estén generando impactos negativos significativos sobre la economía estadounidense, aunque las expectativas de mercado siguen anticipando una moderación de la actividad en el futuro”, afirman

No obstante, acotan que “la inflación en ese país muestra aumentos en aquellos componentes expuestos a los cambios arancelarios, en un escenario donde se suman crecientes riesgos inflacionarios al alza”.

Reacciones de los economistas

La decisión del Central estaba en la mayoría de las apuestas de los expertos, por lo que hubo una buena evaluación tras la reunión de este martes.

“La decisión del Banco de recortar la TPM en 25 puntos base me parece acertada, toda vez que la incertidumbre que pausó el proceso de convergencia de la TPM a su nivel neutral a principios de año se ha ido mitigando. Recordemos que la tasa actualmente se mantiene en terreno contractivo, sin embargo, las expectativas de inflación se encuentran ancladas en el 3% y la mayoría de los riesgos inflacionarios se han disipado, por ende, hay espacio para que el Banco retome el proceso de convergencia de la TPM a niveles neutrales”, señaló Valentina Apablaza, del OCEC-UDP.

César Guzmán, Gerente de Macroeconomía Grupo Security, también resalta que “la decisión del recorte de 25 pb estaba plenamente internalizada en el mercado, justificada en la moderación de los riesgos para la inflación, y considerando que la TPM todavía se ubica por sobre los niveles considerados neutrales”.

“La decisión de hoy es consistente con lo que se había señalizado en comunicaciones previas—minuta, IPoM y comunicado post RPM de junio— y con un amplio consenso de mercado, que estaba alineado con un recorte de dicha magnitud", indicaron desde Credicorp.

Entre los principales mensajes del BC, Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la U. Autónoma, señaló que “es importante hacer converger la TPM hacia su nivel neutral, en un contexto de convergencia inflacionaria y de expectativas ancladas en 3%. Segundo, que el escenario internacional sigue ruidoso y con altos niveles de incertidumbre, sobre todo por el lado de los aranceles. Y tercero, en el plano local, que a pesar de un mercado laboral poco dinámico, los salarios siguen creciendo a tasas altas. Ese es un peligro, pues es una presión de precios por el lado de la oferta”.

Mirando lo que viene, Hermann González, de Clapes-UC, dijo que “las proyecciones apuntan a que la inflación debiera terminar el año bajo 4% y estar en torno a 3% en el primer semestre del próximo año. Por lo tanto, la TPM se debiera ubicar más cerca de 4% en el mismo lapso. Es decir, aún hay espacios para más recortes, pero estos no necesariamente serán consecutivos.”

Apablaza también agregó que “de todos modos, el Banco debiera continuar con un proceso gradual de recortes de tasa y, en la medida que se mantengan las condiciones actuales, el Banco debiera optar por repetir el recorte de 25 pb a fines de 2025 para cerrar el año con una tasa de 4,5%”.

Misma proyección tiene Guzmán, quien ve una TPM En 4,5% a fines de año.

Jorge Selaive de Scotiabank ve un nuevo recorte, pero no está completamente zanjado que sea en septiembre. “Esperamos que el BC concrete un nuevo recorte de 25 pb. en la RPM de septiembre con una probabilidad acotada y de no mediar sorpresas inflacionarias y/o depreciaciones sustantivas del peso durante las próximas semanas. El alza de los salarios y una resiliente inflación subyacente nos llevan no dar por garantizado un recorte consecutivo y condicionarlo a los factores mencionados en conjunto con la evolución del escenario externo”, dijo en un informe.