SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Bank of America: flujos hacia ETF de la región se recuperan y suman más de US$300 millones en Chile

Según un reporte del banco de inversión de EEUU, en total los ETF expuestos a la región suman US$29 mil millones.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena
01 Junio 2018 Fachada Bolsa de Comercio Foto: Andres Perez RUEDA - VISTA - INTERIOR - OPERADORES DE BOLSA - MERCADO DE VALORES Andres Perez

Un incremento en los flujos de inversionistas han registrado los ETF de la región en los últimos meses, totalizando activos por US$29 mil millones.

Así se desprende del reporte de Bank of America titulado LatAm Equity Strategy LatAm Equity ETFs primer – 6th edition, donde señaló que “las entradas en los ETF latinoamericanos se recuperaron en 2025″, y que “los ETF extranjeros dedicados a Brasil fueron los más destacados de la región”, con entradas de US$1.345 millones durante el presente ejercicio.

“La baja de las tasas de interés en la región en 2026 podría suponer un apoyo adicional para los ETF latinoamericanos”, sostuvo la entidad.

Los ETF son fondos cotizados en bolsa que buscan replicar el comportamiento de un índice, como el Ipsa, o de cierta clase de activos, por ejemplo materias primas.

Según BofA, estos instrumentos han sido el principal impulsor de los flujos de cartera extranjeros hacia América Latina en los últimos años.

“Los datos muestran que los fondos de renta variable extranjeros dedicados a América Latina registraron entradas de US$6.400 millones desde 2018, mientras que las carteras activas registraron salidas de casi US$8.000 millones en el mismo período”, dice BofA.

Con todo, indicó que el mercado de ETF latinoamericanos sigue siendo incipiente en comparación con el mercado de acciones. “En total, hemos encontrado 76 ETF cotizados locales o extranjeros con enfoque geográfico en Latinoamérica (US$29.000 millones en activos bajo gestión)”, indicó.

De esos 76 ETF, 34 cotizan en el extranjero y los otros 42 son ETF locales.

No obstante, dijo que a pesar del crecimiento en las últimas dos décadas, el mercado de ETF latinoamericanos sigue siendo incipiente.

En esa línea, comentó que los US$29.000 millones mencionados anteriormente representan el 2% de la capitalización bursátil del índice MSCI Latinoamérica., y sostuvo que “los ETF latinoamericanos también son pequeños en términos de activos bajo gestión en comparación con otras regiones”.

Con todo, Bank of America destacó que antes de 2006 había menos de 10 ETFs de Latinoamérica, número que despegó principalmente entre 2008 y 2011. “Desde entonces, este número ha disminuido gradualmente”, indica el informe.

Respecto de las composiciones de los ETF, BofA apuntó que los ETF de Latinoamérica están expuestos principalmente a materias primas y al sector financiero, siendo el sector más importante del MSCI Latinoamérica el financiero (alrededor del 35%), seguido del de materiales (alrededor del 17%) y el de productos básicos (alrededor del 12%).

Por otra parte, el informe detalla que la renta variable latinoamericana tiene una exposición del 61% a materiales, energía y finanzas, en comparación con el 18 % de la renta variable estadounidense y el 23% de la renta variable global.

Al analizar por país, Brasil es el foco geográfico más relevante, representando el 48% del total de activos gestionados de los ETF latinoamericanos cotizados en el extranjero. Le siguen los ETF con enfoque en Latam (22%), México (19%) y Chile (5%).

El reporte detalla que el Ishares MSCI Chile registra flujos por US$112,1 millones en 2025, totalizando activos por US$752,1 millones. En tanto, el ETF It Now S&P Ipsa registra ingresos por US$56,4 millones, y activos por US$142,4 millones.

Por último, el ETF Singular Chile, que gestiona US$276,4 millones, reporta ingresos en 2025 por US$171,1 millones.

En estos tres vehículos los flujos hacia la renta variable chilena suman US$339,6 millones en 2025.

Los ingresos hacia las acciones chilenas se produce en medio de la fuerte alza de 35,84% que reporta el Ipsa durante el ejercicio. De hecho, entre enero y septiembre de este 2025 los montos transados en acciones en la Bolsa de Santiago saltan fuertemente un 75,15%.

“El universo de los ETF añade profundidad a los mercados latinoamericanos. La liquidez aportada por los ETF cotizados en el extranjero es considerable en comparación con el volumen de negocios de los valores individuales”, sostuvo BofA.

En esa línea, agregó que el volumen de negocios del EWZ (que sigue al MSCI Brasil y es el ETF más líquido de América Latina) equivale al 32% de los valores agregados del MSCI Brasil. “Los ETF tienen un mercado más líquido para las opciones y primas de opciones más bajas”, finalizó.

Más sobre:MercadoETFBank of AmericaIpsaBrasilChileLatinoaméricaAcciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump sostiene que Israel “perderá su apoyo” si apuesta por la anexión de Cisjordania

CEO de Entel por telecomunicaciones: “Antes los operadores se peleaban por entrar. Hoy quiebran o se quieren ir”

El cobre sube en Londres y rompe los US$ 5 en Nueva York: todas las miradas apuntan a China

BTG sobre deuda privada habitacional: “Coyunturalmente creemos que es un buen minuto para invertir”

Firma estadounidense de vehículos eléctricos, donde participan Amazon, Volkswagen y Ford, anuncia despidos masivos

Desbordes evalúa querella por hechos de violencia en el INBA: “Estamos esperando detallar si tenemos imágenes para poder hacerla con nombre y apellido”

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

3.
Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

4.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

Servicios

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

Rating del miércoles 22 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 22 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Desbordes evalúa querella por hechos de violencia en el INBA: “Estamos esperando detallar si tenemos imágenes para poder hacerla con nombre y apellido”
Chile

Desbordes evalúa querella por hechos de violencia en el INBA: “Estamos esperando detallar si tenemos imágenes para poder hacerla con nombre y apellido”

Boric desliza nuevos dardos por “parásitos” del Estado, peleas en época electoral y a Trump por crisis climática

PDI y Fiscalía detienen a seis sujetos que se dedicaban a secuestros extorsivos: realizaron dos en menos de una semana

CEO de Entel por telecomunicaciones: “Antes los operadores se peleaban por entrar. Hoy quiebran o se quieren ir”
Negocios

CEO de Entel por telecomunicaciones: “Antes los operadores se peleaban por entrar. Hoy quiebran o se quieren ir”

El cobre sube en Londres y rompe los US$ 5 en Nueva York: todas las miradas apuntan a China

El mito de la fuga de capitales

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile
Tendencias

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Chile por la Liga de Naciones Femenina

Dónde y a qué hora ver a Genk vs. Real Betis por la Europa League

Ariel López, histórico granate: “Lanús es el favorito ante la U; es un equipo al que todos respetan”

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata
Cultura y entretención

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata

La tragedia de Hans Pozo regresa a las tablas del GAM con una mirada cruda y poética

Amy Winehouse, Rehab y la honestidad brutal de una canción

Trump sostiene que Israel “perderá su apoyo” si apuesta por la anexión de Cisjordania
Mundo

Trump sostiene que Israel “perderá su apoyo” si apuesta por la anexión de Cisjordania

Los “Night Stalkers”: la unidad de elite que Trump mandó al Caribe y que amenaza a Maduro

Lula confirma que será candidato en las elecciones de 2026: “Tengo la misma energía que tenía a los 30”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales