Bernardo Fontaine oficializa su ingreso al equipo de José Antonio Kast

El economista y exconvencional Bernardo Fontaine Talavera oficializó su ingreso a al equipo de José Antonio Kast.

El anuncio lo hizo el republicano a través de un video en el que el propio Fontaine afirma que ya está trabajando en la campaña.

“Desde hoy me sumo al equipo de José Antonio Kast para planificar los primeros días de gobierno. Este equipo lleva meses diseñando propuestas, afinando planes”, sostiene el director de empresas en esa pieza gráfica.

Fontaine estaba desde hace un rato colaborando con la candidatura de José Antonio Kast.

Hace dos semanas participó en un encuentro en Chile con el viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, en el que participaron también José Antonio Kast, Cristóbal Valenzuela y Jorge Quiroz, el jefe del equipo económico del republicano.

Chile no puede esperar. Los chilenos no pueden seguir atrapados en la inercia de un Estado que contempla, pero no actúa. #Desafío90 nace con un solo propósito: abordar con sentido de urgencia el cambio que Chile necesita. Bienvenido @berfontaine !! 🇨🇱✌️ pic.twitter.com/vo6g9oomfs — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) August 25, 2025

Fontaine no milita en ningún partido, pero como independiente ha estado ligado a la centroderecha, específicamente a Renovación Nacional (RN). Fue convencional independiente, electo en mayo de 2021 en un cupo de RN, y resultó electo en por el 11 distrito de la Región Metropolitana, al obtener 16.728 votos, correspondientes a un 4,35%.

En esa elección, presentó un resumen de sus planteamientos constitucionales en el que se leía: “En lo económico, La Nueva Constitución debe jugársela decididamente por el emprendimiento y la libertad de trabajo, porque son parte de la dignidad de las personas. El Estado debe estar comprometido con la libre iniciativa económica para hacer negocios, para emprender y para trabajar, la libertad de precios, la competencia, la propiedad privada y la estabilidad económica”.

José Antonio Kast en campaña.

Posteriormente fue coordinador y vocero de la campaña por el Rechazo a la constitución redactada por la Convención en 2022. Aunque ahora no compite en la próxima elección parlamentaria, sí lo hace su hijo, Bernardo Fontaine Montero, quien va como candidato en cupo de Republicanos en el distrito 17, en la Región del Maule.

Fontaine es ingeniero Comercial, mención Economía, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, carrera que cursó entre 1983 y 1987.

Se desempeñó laboralmente como director y ejecutivo de empresas como Falabella, Lan, La Polar, y Citibank, además de emprendedor en distintos rubros. En la actualidad es vicepresidente del directorio y director Independiente de Security.