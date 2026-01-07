SUSCRÍBETE POR $1100
    Bodegas San Francisco presenta querella contra empresa solar checa por estafa con “sociedades vampiro”

    La acción penal por el presunto delito de estafa cuestiona a los ejecutivos de la empresa Solek Chile. Esto luego que la empresa constituyera -según la acción penal- una serie de sociedades para evitar el pago a sus acreedores en un proceso de reorganización concursal.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Centro Logístico Lo Aguirre de Bodegas San Francisco.

    Bodegas San Francisco (BSF), propiedad de las familias Barros, Salvatierra y Silberberg, presentó este martes una querella criminal ante el 4° Juzgado de Garantía contra Solek Chile Service, empresa originaria de la República Checa, por el impago de rentas de arrendamiento, además de denunciar la existencia de un fraude premeditado.

    En su acción penal, la empresa, que cuenta con el mayor centro logístico del país, alegó que durante la investigación se podrá determinar el momento exacto en que los controladores de la empresa checa, conscientes de que enfrentarían un proceso concursal o de reorganización, de forma fraudulenta “prepararon su situación financiera para favorecer sus propios intereses y los de personas relacionadas, en detrimento de sus acreedores no vinculados”. Según Bodegas San Francisco, esta maniobra defraudó a la compañía con $650 millones, que corresponden a la deuda impaga.

    De acuerdo con la querella, las “sociedades vampiro utilizadas por Solek Chile Service habrían drenado artificialmente los flujos financieros previos, lo que influyó negativamente en el proceso de liquidación y redujo de manera artificial el crédito que correspondía a Bodegas San Francisco”. Todo esto, en beneficio de los “acreedores” vinculados y en perjuicio de la empresa querellante.

    El 12 de junio de 2024, Bodegas San Francisco (BSF), propietaria de la instalación ubicada en el Centro Logístico La Farfana, celebró un contrato de arrendamiento con la empresa querellada, Solek Chile Services. En dicho contrato, se acordó que la renta mensual por el arriendo sería equivalente, en pesos, a la fecha de pago, a 1.489,6 Unidades de Fomento (UF), más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

    De acuerdo con el escrito, en el momento de la firma del contrato, Solek Chile Services se presentó como una empresa solvente. Sin embargo, la querellante sostiene que, en realidad, la empresa ya enfrentaba serios problemas financieros.

    En febrero de 2025, la empresa querellada dejó de abonar las rentas de arrendamiento correspondientes a la bodega N° E014-E016, a partir de ese mismo mes, generando el incumplimiento de su obligación contractual.

    Posteriormente, en marzo de 2025, la empresa matriz en República Checa, Solek Czech Services, ya se había sometido a un proceso de reorganización en ese país. “La querellada mantuvo total hermetismo y desinformada a su acreedora BSF, a la vez que continuaba utilizando las bodegas arrendadas y generando deuda que sabía que jamás pagaría”, acotó la querella.

    Reorganización

    Frente al mal estado financiero, Solek Chile inició un proceso de reorganización concursal, luego de que BCI Factoring, solicitara su liquidación forzosa. “Es ahí donde se pudo descubrir que la intención de Solek nunca fue pagar lo adeudado, creando un mecanismo que hace prácticamente imposible que sus acreedores no relacionados puedan concurrir a cobrar sus créditos en la masa a liquidar”, acotó el mismo escrito patrocinado por el abogado Juan Carlos Manríquez.

    En la acción penal, BSF sostuvo que Solek de forma maliciosa, procedió a la constitución ficticia de deuda con empresas relacionadas a ella o “sociedades vampiro”, para, a través de estas, participar con una mejor posición respecto a los pagos que se obtendrían en procedimiento concursal de reorganización – en caso de ser aprobado, o bien participar de una mejor forma en la liquidación concursal.

    Según la querella, más del 50% de los pasivos de Solek correspondieron a deudas con empresas relacionadas, lo que equivale a $68 mil millones de un total de $116 mil millones. Estas empresas forman parte del mismo grupo empresarial, y no están excluidas del proceso de la Ley 20.720.

    Según BSF, de esa deuda, $62 mil millones están a favor de la empresa matriz, mientras que el resto, en su mayoría, favorece a las empresas que administran y gestionan los activos operativos de Solek en Chile, las cuales, como se sabe, enfrentan altos niveles de endeudamiento.

    Entramado

    Según la querella, el grupo en Chile opera principalmente a través de dos entidades clave. Por un lado, está Solek Chile Services SpA, encargada de la construcción y mantenimiento de las plantas fotovoltaicas. Por otro lado, Solek Latam Holding SpA se ocupa de administrar los activos y controlar una red de sociedades que están fuertemente endeudadas, lo que impide que alguna de ellas funcione de manera independiente desde el punto de vista financiero.

    Dentro de su estructura, Solek Chile Holding ha creado diversas sociedades de propósito especial (SPV) con el fin de gestionar los proyectos fotovoltaicos. Algunas de estas sociedades incluyen Parque Solar Santa Laura SpA, Parque Solar Amparo del Sol SpA, Parque Solar El Paso SpA, entre otras. Estas sociedades han sido adquiridas a lo largo del tiempo por distintas ramas del grupo, comenzando con Solek Chile Holding II SpA, luego Solek Chile Holding III SpA, y más recientemente Solek Chile Holding IV SpA, existiendo incluso una Solek Chile Holding V.

    Según la querella, todas estas sociedades fueron constituidas por Solek Investments SpA, que forma parte de Solek Latam Holding. Además, el grupo ha creado otras entidades como Solek Alpha SpA y Solek Beta SpA, que también están dentro del grupo en Chile, y estas, a su vez, han dado lugar a la creación de Solek Alpha II SpA.

