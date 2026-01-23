Ipsa llega a nuevos récords y SQM toca máximos desde fines de 2023 en medio de reestructuración de las cascadas

La Bolsa de Santiago mantiene su tendencia alcista y en las primeras operaciones de este viernes se instala en nuevos máximos históricos, en otra jornada de ganancias en los principales mercados del mundo.

El IPSA registra un aumento de 0,29% y alcanza unos inéditos 11.543 puntos, llevando a 10,15% la rentabilidad del índice en lo que va de este 2026.

Al cierre de esta edición, los papeles que empujan al índice selectivo son Banco Santander (0,36%) y SQM (1,79%), que se instala en nuevos máximos desde fines de 2023.

Reestructuración de cascadas de SQM

Precisamente relacionado con la minera no metálica, hoy Norte Grande compró el 10% de Pampa Calichera SA que tenía Potasios SA., operación que se enmarca en la reestructuración de las sociedades cascada de Julio Ponce que controlan el 26% de SQM.

Este paso forma parte de la primera etapa de la reestructuración de las sociedades de Ponce, que contempla la integración de la sociedad Nitratos SA en Potasios, junto con Pampa Calichera en Oro Blanco SA.

Ante la consolidación de las sociedades el mercado reaccionó con un alza de 4% en Oro Blanco que próximamente Pampa Calichera y en una segunda fase de reestructuración Norte Grande.

La operación realizada por BTG Pactual.