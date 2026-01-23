Bethia sigue vendiendo acciones de Falabella y participación en la firma cae del 4%

Bethia —ligada a los Heller Solari— volvió a vender acciones de Falabella durante esta semana y redujo nuevamente su participación en la sociedad casi un 1% en una semana.

Según se reportó a la Bolsa de Comercio de Santiago, Carlos Heller, presidente de Bethia, vendió $81.375 millones o cerca de US$94 millones en acciones de Falabella, lo que representó un 0,49 % de las acciones de Falabella. A un precio promedio de $6.510, un poco más arriba de los $6.471,10 con que cerró la acción este viernes.

Este miércoles, el grupo había vendido $79.375 millones, con lo que en una semana el grupo vendió un poco de más de $160.750 millones en acciones.

Luego de la operación, Bethia redujo su participación en Falabella hasta un 3,88%.

Hace cuatro años, Bethia tenía el 10,3% de Falabella, pero desde ese entonces ha realizado casi una veintena de ventas de acciones. Tras la venta de julio del año pasado, la sociedad —presidida por Carlos Heller— había caído al 4,89%.

Las seguidas operaciones de Bethia también se dan en el contexto de que el 1 de julio del año pasado venció el pacto de accionistas que gobernaba Falabella, luego de 22 años de vigencia. Entre otras cosas, el pacto restringía la compra y venta de acciones por parte de sus miembros, situación que ahora no tiene límites.

En los últimos años, las familias miembros se han ido desprendiendo de parte importante de la compañía: en 2024, el porcentaje del pacto controlador llegaba al 66,63% de la propiedad, en circunstancias que en 2013 llegaba a 81,74%.

Ejecutivo principal también vende

Durante la jornada también se informó que el country manager de Falabella Colombia y presidente de Falabella Retail Colombia, Rodrigo Fajardo Zilleruelo, también vendió acciones de la firma.

Según se reportó a la Bolsa de Comercio de Santiago, este jueves, Fajardo vendió $217 millones en acciones de Falabella.