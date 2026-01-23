SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Bethia sigue vendiendo acciones de Falabella y participación en la firma cae del 4%

    Carlos Helles vendió un poco más de US$90 millones en acciones de Falabella, con lo que el grupo Bethia redujo esta semana su participación en casi un 1%.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Holly Martin

    Bethia —ligada a los Heller Solari— volvió a vender acciones de Falabella durante esta semana y redujo nuevamente su participación en la sociedad casi un 1% en una semana.

    Según se reportó a la Bolsa de Comercio de Santiago, Carlos Heller, presidente de Bethia, vendió $81.375 millones o cerca de US$94 millones en acciones de Falabella, lo que representó un 0,49 % de las acciones de Falabella. A un precio promedio de $6.510, un poco más arriba de los $6.471,10 con que cerró la acción este viernes.

    Este miércoles, el grupo había vendido $79.375 millones, con lo que en una semana el grupo vendió un poco de más de $160.750 millones en acciones.

    Luego de la operación, Bethia redujo su participación en Falabella hasta un 3,88%.

    Hace cuatro años, Bethia tenía el 10,3% de Falabella, pero desde ese entonces ha realizado casi una veintena de ventas de acciones. Tras la venta de julio del año pasado, la sociedad —presidida por Carlos Heller— había caído al 4,89%.

    Las seguidas operaciones de Bethia también se dan en el contexto de que el 1 de julio del año pasado venció el pacto de accionistas que gobernaba Falabella, luego de 22 años de vigencia. Entre otras cosas, el pacto restringía la compra y venta de acciones por parte de sus miembros, situación que ahora no tiene límites.

    En los últimos años, las familias miembros se han ido desprendiendo de parte importante de la compañía: en 2024, el porcentaje del pacto controlador llegaba al 66,63% de la propiedad, en circunstancias que en 2013 llegaba a 81,74%.

    Ejecutivo principal también vende

    Durante la jornada también se informó que el country manager de Falabella Colombia y presidente de Falabella Retail Colombia, Rodrigo Fajardo Zilleruelo, también vendió acciones de la firma.

    Según se reportó a la Bolsa de Comercio de Santiago, este jueves, Fajardo vendió $217 millones en acciones de Falabella.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosMercadosCarlos HellerFalabella

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra Ángela Vivanco y abre camino para que exministra pueda ser formalizada

    Juzgado de Garantía amplía detención de acusado por incendio en Penco que dejó 20 fallecidos

    Paola y Gabriela Luksic compran La Cartuja Pickman, una histórica y quebrada empresa de cerámica en España

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    Vinculada a otro asalto millonario: la caída de una sargento de Carabineros en robo al Brinks de Rancagua

    Starmer tilda de “insultantes” las declaraciones de Trump sobre el papel de la OTAN en Afganistán

    Lo más leído

    1.
    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    2.
    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    3.
    MOP deja sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta

    MOP deja sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta

    4.
    Paola y Gabriela Luksic compran La Cartuja Pickman, una histórica y quebrada empresa de cerámica en España

    Paola y Gabriela Luksic compran La Cartuja Pickman, una histórica y quebrada empresa de cerámica en España

    5.
    El Ipsa rompe los 11.500 puntos y logra un nuevo récord tras anuncio de Trump de suspender aranceles por Groenlandia

    El Ipsa rompe los 11.500 puntos y logra un nuevo récord tras anuncio de Trump de suspender aranceles por Groenlandia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra Ángela Vivanco y abre camino para que exministra pueda ser formalizada
    Chile

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra Ángela Vivanco y abre camino para que exministra pueda ser formalizada

    Juzgado de Garantía amplía detención de acusado por incendio en Penco que dejó 20 fallecidos

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Bethia sigue vendiendo acciones de Falabella y participación en la firma cae del 4%
    Negocios

    Bethia sigue vendiendo acciones de Falabella y participación en la firma cae del 4%

    Paola y Gabriela Luksic compran La Cartuja Pickman, una histórica y quebrada empresa de cerámica en España

    SMA multa a Minera Centinela por incumplimientos en monitoreo de recursos hídricos

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia
    Tendencias

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    Supera a Aitana Bonmatí: Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo en los Washington Spirit
    El Deportivo

    Supera a Aitana Bonmatí: Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo en los Washington Spirit

    Joaquín Niemann es elegido Mejor Jugador del Año 2025 en la gala del LIV Golf

    “Ya tocó techo y Colo Colo necesita plata para los sueldos”: la historia alba juzga la venta de Lucas Cepeda al Elche

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture
    Cultura y entretención

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    Llega el libro que revisa parte del universo de Yo la Tengo: “Siempre siguen su propia inspiración”

    Las cinco películas imperdibles del Festival de Cine Chileno

    Starmer tilda de “insultantes” las declaraciones de Trump sobre el papel de la OTAN en Afganistán
    Mundo

    Starmer tilda de “insultantes” las declaraciones de Trump sobre el papel de la OTAN en Afganistán

    Ronald Lauder, el multimillonario de los cosméticos que estaría detrás de la propuesta de Trump para comprar Groenlandia

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’