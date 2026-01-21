SUSCRÍBETE POR $1100
    Bethia vende casi $80 mil millones en acciones de Falabella

    Durante el año pasado, la familia Heller Solari ya se había desprendido de acciones del retailer por más de $120 mil millones.

    Maximiliano Villena 
    Maximiliano Villena
    11.12.2014 - CARLOS HELLER SOLARI - PRESIDENTE - AZUL AZUL - CLUB - UNIVERSIDAD DE CHILE - FUTBOL - RETRATO - SANTIAGO - PUBLICADA - PAG043 11.12.2014. CARLOS HELLER, PRESIDENTE DE AZUL AZUL. - SANTIAGO - SANTIAGO - CHILE - JUAN GABRIEL SOTO B. - CARLOS HELLER

    A pocos meses de que se realice la junta de accionistas (17 de marzo) de Falabella donde se deberá renovar el directorio en medio de fuertes cambios en la estructura societaria, una de las históricas ramas del extinto pacto controlador volvió al mercado a vender acciones.

    Por la mañana de este miércoles, Bethia informó a las bolsas que el martes 20 de febrero se desprendió de 12.500.000 acciones de Falabella a un precio de $6.350. En total, la operación implicó $79.375 millones.

    La sociedad - ligada a los Heller Solari- se ha venido desprendiendo de grandes participaciones del retailer en los últimos años. En julio del 2025 enajenó acciones de por $60.433 millones, transacción que siguió a la venta del mes previo cuando enajenó 12,5 millones de títulos por $60.875 millones.

    Hace cuatro años, Bethia tenía el 10,3% de Falabella pero desde ese entonces ha realizado casi una veintena de ventas de acciones. Para diciembre del año pasado, según datos de la CMF, la sociedad - presidida por Carlos Heller- poseía el 3,44% del retailer.

    Entre la dilución de Bethia, y la no renovación del pacto de accionistas ocurrido durante el año pasado, han surgido actores que han venido incrementando su participación en la sociedad: la familia Müller, históricos accionistas de Mall Plaza, alcanza un 5,5% de la firma.

    En tanto, la familia Füst - otros históricos accionistas de Mall Plaza- ya llegan al 3,4% del retailer.

