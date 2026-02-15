Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

El desplome del bitcoin volvió a poner bajo presión la apuesta de El Salvador por convertir la criptomoneda en moneda de curso legal junto al dólar. La caída del activo digital no solo ha reducido el valor de las reservas en poder del gobierno, sino que también ha encendido señales de alerta en los mercados de deuda y complicado las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde fines de enero, el bitcoin acumula una baja superior al 22%, mientras que el retroceso alcanza cerca del 46% desde su máximo de octubre. Según cálculos de Bloomberg, la inversión del país en la criptodivisa cayó desde aproximadamente US$800 millones a unos US$500 millones. En paralelo, las reservas internacionales rondan los US$4.500 millones.

Pese al deterioro en los precios, Bukele ha mantenido su estrategia de comprar un bitcoin diario. La decisión ha generado inquietud entre inversionistas, que observan un eventual choque con el FMI, organismo con el que el país mantiene un programa por US$1.400 millones.

Los bonos salvadoreños en dólares fueron los que más cayeron entre los emergentes la semana pasada, mientras que los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) alcanzaron su nivel más alto en cinco meses. Los papeles con vencimiento en 2035 llegaron a perder hasta 2,6 centavos por dólar antes de moderar parte de las pérdidas.

Para el mercado, el riesgo no es solo la volatilidad del bitcoin, sino la posibilidad de que se debilite el respaldo del FMI. La segunda revisión del acuerdo permanece suspendida desde septiembre, tras el retraso del gobierno en publicar un análisis sobre el sistema de pensiones. Una tercera evaluación está prevista para marzo y de ella dependen nuevos desembolsos.

Pese a esto, la deuda salvadoreña ha mostrado cierta resiliencia. El déficit fiscal se redujo a cerca del 3% del PIB hacia fines de 2025 y el gobierno ha reforzado sus reservas de liquidez. Además, Moody’s Ratings cambió recientemente la perspectiva del país —clasificado en grado especulativo— a positiva, citando la adhesión al programa con el FMI.

El Banco Interamericano de Desarrollo, en tanto, comprometió US$1.300 millones para sectores como vivienda y turismo.

No obstante, el calendario financiero impone presión: El Salvador enfrenta vencimientos por US$450 millones en bonos este año y cerca de US$700 millones en 2027, además de un aumento en las obligaciones previsionales que alcanzarán el 6% del PIB desde abril del próximo año.