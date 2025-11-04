Cámara Chilena Norteamericana de Comercio elige nuevos integrantes para su directorio

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham) anunció este martes, a través de un comunicado, la elección de cuatro nuevos integrantes para el periodo 2026–2028, en un proceso que alcanzó una participación histórica del 84%.

Los ejecutivos electos fueron Cristina Bitar, socia directora de Azerta Comunicación Estratégica; Mario Larenas, country manager de Freeport-McMoRan; Andrés Merino, presidente del directorio de AFP ProVida; y Felipe Ramírez, country manager de Amazon Web Services.

Los nuevos Directores electos para el período 2026-2028; Cristina Bitar, Socia Directora de Azerta; Mario Larenas, Country Manager de Freeport-McMoRan; Andrés Merino, Presidente del Directorio de AFP ProVida; y Felipe Ramírez, Country Manager de Amazon Web Services.

“Hemos alcanzado un nivel de participación récord, con un número histórico de empresas socias emitiendo su voto. Este compromiso no solo fortalece nuestra misión de consolidar las relaciones comerciales entre Chile y Estados Unidos, sino que también impulsa una comunidad empresarial que apuesta por la innovación, el crecimiento y contribuir al desarrollo de mejores políticas públicas en beneficio de nuestro país”, destacó en el documento la gerente general de AmCham Chile, Paula Estévez.

De esta manera, el directorio de AmCham para el periodo 2026 será integrado por:

Kathleen Barclay , socia fundadora de KCB Asesorías.

Cristina Bitar , socia directora de Azerta.

Javier Dib , CEO de AES Andes.

Nicolás Goldstein , country managing director de Accenture Chile and Hispanic South America.

Soledad Jeria , country manager Chile de Rio Tinto Mining.

Mario Larenas , country manager de Freeport-McMoRan.

Andrés Merino , presidente del directorio de AFP ProVida.

Sandra Monteiro , managing director de Laboratorios MSD.

Jorge Nazer , CEO de Grupo Alto.

Francisco Pérez Mackenna , gerente general de Quiñenco.

Felipe Ramírez, country manager Chile de Amazon Web Services.

Desde la Cámara agradecieron la labor y liderazgo de los directores salientes: Macarena Gatica, socia de DLA Piper, quien asumirá como consejera de AmCham y será sucedida por Jorge Nazer; Cristian Barrientos, CEO de Walmart Chile, quien deja su cargo por nuevos desafíos profesionales en el extranjero y será reemplazado por Sandra Monteiro; y Susana Sierra, CEO de BH Compliance, quien culmina su periodo como directora en diciembre de este año.