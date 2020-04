Cámara de Diputados aprueba proyecto que amplía garantías del Fogape y lo despacha a ley

Con una aplastante mayoría, la Cámara de Diputados aprobó con 79 votos a favor, 17 abstenciones y ninguno en contra el proyecto de ley para ampliar en US$3.000 millones las garantías del Fondo de Garantías a Pequeñas Empresas (Fogape) y permitir el uso de ellas a firmas de todos los tamaños.

De esta forma, el proyecto fue despachado y quedó en condiciones de ser promulgado a ley por el Presidente de la República, previa toma de razón por parte de Contraloría.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, agradeció la rápida aprobación del proyecto y destacó la importancia del mismo para todos los emprendedores de Chile. “Lo que nos interesa como Gobierno es evitar que este shock transitorio que no está golpeando y que lo hará con más fuerza en los meses que siguen, no solo en lo sanitario sino en lo económico, no tenga efectos permanentes para los ingresos de las familias chilenas. Y una palanca principal es proteger a nuestras empresas.”, expresó.

Además, el secretario de Estado señaló que “ahora lo que sigue es que el proyecto salga del Congreso, debe ir a toma de razón. Nosotros hemos estado trabajando aceleradamente en el reglamento que también debe ir a toma de razón y yo espero que estás facilidades estén operativas desde la próxima semana”.

Por último, Briones pidió comprensión a los emprendedores que se acercarán a las facilidades, porque se deberá atender en un corto período una gran demanda.

En general, el Fogape otorgará una garantía del 85% a las empresas con ventas anuales de hasta 25 mil UF; de 80% para firmas con ventas entre 25 mil y 100 mil UF; de 70% para aquellas que comprendan ventas entre 100 mil y 600 mil UF; y de 60% para el rango de ventas entre 600 mil y 1 millón de UF.