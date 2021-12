Cámara de Diputados rechazó cuarto retiro de fondos de AFP, pero parlamentarios ya ingresaron nuevo proyecto

Por primera vez este viernes la sala de la Cámara de Diputados rechazó un retiro del 10%. Con ello, la tramitación del cuarto proyecto de este tipo llegó a su fin. La iniciativa contó con 89 votos a favor, 29 en contra, y 8 abstenciones, por lo que hubo cuatro votos menos de los 93 requeridos para su aprobación. En total, hubo 12 votos oficialistas a favor.

Tras el rechazo del cuarto retiro, la diputada Pamela Jiles (PH) dijo que junto al diputado Félix González (PEV) ingresaron este jueves un proyecto de reforma constitucional para un quinto retiro (que en realidad sería un nuevo cuarto retiro), y otro proyecto por el retiro del 100% de los fondos. “Cuando una cámara de origen, como es la Cámara de Diputados, rechaza un proyecto, éste no puede volver a ponerse en tabla en el plazo de un año, es decir, la única fórmula por la cual se puede tratar un quinto retiro y un retiro del 100%, es a través de este mecanismo, por lo tanto, estos probablemente serán los únicos proyectos, tanto de quinto retiro, como de retiro del 100%, que podrán tramitarse en el plazo de un año”, señaló Jiles.

Ministro del Trabajo, Patricio Melero. Foto: Agencia Uno.

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, comentó que “un quinto retiro sigue siendo una mala iniciativa, es insistir en una política pública negativa, que desde los asesores de los candidatos presidenciales Boric y Kast, hasta organismos internacionales como la Ocde, o el propio Banco Central y todos los analistas, han hecho ver la inconveniencia de insistir (...) Para mejorar las pensiones hay que inyectar más recursos, no hay que quitarle recursos, y el gobierno, por consiguiente, va a insistir en ese propósito, en fortalecer el Pilar Solidario”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, recordó que el segundo y tercer retiro se aprobaron con 130 y 122 votos, pero hoy fueron 89. “Hubo un cambio muy considerable en el número de votos, eso significa que, de alguna forma, los argumentos técnicos están permeando”, puntualizó.

Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

Cerda agregó que “aquí hay una diferencia de casi 40 votos, de ahí que el argumento de que algunos parlamentarios no hayan estado en la sala, no se sostiene. Es demasiada la diferencia de votos. Nosotros creemos que eso se debe básicamente a lo que está ocurriendo para muchos chilenos, donde hemos visto algo más de inflación y tasas de interés más altas. Por lo tanto, esperamos que estos retiros no continúen porque perjudica a los más vulnerables”.

El presidente de la Sofofa, Richard von Appen, valoró que el proyecto no haya prosperado, pero lamentó que pese a las advertencias de los expertos haya habido diputados que votaron a favor. “El rechazo al cuarto retiro es una buena noticia para las personas, especialmente para aquellas más vulnerables y la clase media, ya que iban a ser las más afectadas con las consecuencias económicas negativas que esta medida habría producido. Sin embargo, lamento la votación de numerosos parlamentarios -que a pesar de la opinión negativa de los expertos- votaron a favor por razones que tienen que ver más con el populismo, que con una real preocupación por las personas”, dijo Von Appen.

Los votos

Hay que recordar que inicialmente, el 28 de septiembre, se votó el cuarto retiro en la sala de la Cámara de Diputados, donde logró 94 votos, versus los 93 que se necesitaban, en la votación que hasta ese momento había sido la más estrecha para un retiro en dicha corporación.

En esa ocasión, 18 diputados oficialistas respaldaron la iniciativa. Se trata de los diputados Virginia Troncoso (Ind-ex UDI), Frank Sauerbaum (RN), Hugo Rey (RN), Pablo Prieto (Ind-RN), Érika Olivera (Ind-RN), Bernardo Berger (RN), Paulina Núñez (RN), Camilo Morán (RN), Francesca Muñoz (RN), Ramón Galleguillos (RN), Jorge Durán (RN), Eduardo Durán (RN), Nora Cuevas (UDI), Álvaro Carter (Ind.-UDI), Pedro Álvarez Salamanca (UDI), Jorge Rathgeb (RN), Rolando Rentería (UDI), y Alejandro Santana (RN). De ellos, en la votación de este viernes se abstuvo Morán, y se ausentaron Cuevas, Santana, Prieto, Rathgeb, Carter y Rentería. Adicionalmente, en la votación del 28 de septiembre desde la oposición se abstuvieron los diputados Pablo Lorenzini (ex DC), Marcelo Schilling (PS) y Jaimé Tohá (PS); y votaron en contra los diputados Pepe Auth (Ind.) y Carlos Abel Jarpa (Ind.).

Sin embargo, este viernes Schilling, Lorenzini, y Tohá aprobaron; mientras que Auth y Carlos Abel Jarpa estuvieron ausentes.

Durante la sesión de este viernes tampoco acudieron otros diputados de oposición que estaban con permiso, como Gabriel Ascencio (DC) que estaría fuera del país; Andrea Parra (PPD) que está con licencia médica; y Fernando Meza (ex PR) que figura con permiso por “impedimento grave”.

Y aunque el retiro hubiese pasado al Senado, la oposición allí tampoco parecía tener los votos necesarios para su aprobación, principalmente porque senadores criticaron que no se haya mejorado el proyecto en la comisión mixta.

El debate en sala

El debate en sala estuvo marcado por parlamentarios opositores criticando que el gobierno haya puesto urgencia inmediata a la iniciativa, lo que forzó a que el proyecto se votara esta semana pese a que no todos los diputados podían asistir. En total, hubo 28 diputados ausentes.

Esto, considerando que inicialmente se esperaba que el proyecto fuese puesto en tabla recién la próxima semana, por lo que varios diputados se encontraban en sus distritos, o con permiso para estar fuera del país, entre otros. Es por esto que desde ayer los pronósticos ya adelantaban que el retiro se podría rechazar.

En tanto, desde el oficialismo el debate en sala estuvo marcado principalmente por críticas hacia el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

El diputado Diego Schalper (RN) señaló: “Al candidato de Apruebo Dignidad le importa más el cuarto retiro que el aborto, porque hoy día vino a votar y ese día no”. El diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli) dijo que “el actual candidato en curso a presidente, Gabriel Boric, que luego del tercer retiro señaló que no había que avanzar en un cuarto retiro, que era un mala política publica, que no correspondía (...) hoy día nos informa que ha cambiado de opinión”. Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) comentó: “¿Quién manda en el programa y en la acción política del diputado Boric? Si mandan los asesores económicos de Gabriel Boric, yo supongo que él va a rechazar. Si las presiones de la izquierda extrema, guiadas por el PC, hacen sentido a Gabriel Boric, imagino que va a aprobar”.

El diputado y candidato presidencial Gabriel Boric Foto: Leonardo Rubilar Chandía / Agencia Uno.

En este escenario, Boric habló en sala donde fundamentó su voto a favor del proyecto. “Voto a favor y quiero ser el próximo Presidente de Chile para trabajar al servicio de la gente. Para que nunca más tengamos respuestas desesperadas como los retiros ante el abandono de un grupo de poderosos que no entienden cómo viven las personas. Voto a favor porque el 19 de diciembre nos jugamos tener un sistema de seguridad social, para que nunca más sea necesario recurrir a los ahorros en tiempos de emergencia ante la tardanza del Estado”, comenzó diciendo Boric. “Hoy mi compromiso está con la gente y sus necesidades”, agregó Boric. Para afirmar que “escuchamos a los expertos y nos la jugamos pagando todos los costos por medidas que buscaban reducir los impactos negativos de los retiros, pero tal como lo hizo con las ayudas a las personas, nadie de la derecha apoyó en la Cámara ni en el Senado”.