BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cámara tiene hasta el miércoles para aprobar el Presupuesto: Hacienda reponen recursos para salud, educación y vivienda

    Este lunes desde 15 horas comienza la tramitación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo tuvo que reponer casi la totalidad de las partidas y en algunas de ellas incorporó cambios solicitados por los parlamentarios.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Claudio Cavalieri

    La discusión del Presupuesto 2026 se retoma este lunes. A las 15 horas, la Cámara de Diputados comenzará a analiza el erario fiscal y tiene hasta el miércoles para despacharlo al Senado, instancia que comenzará a evaluarlo el viernes.

    La tarea que tendrá la Cámara no será fácil, considerando que la Comisión Mixta Especial de Presupuestos rechazará prácticamente la totalidad de las partidas. Es por ello que, en esta etapa, el Ejecutivo, junto con reponer las partidas por completo, también hizo indicaciones en áreas sectoriales y sociales.

    Entre las principales está la reposición de recursos para programa de Habilidades para la Vida y Salud Oral. Además, de la reposición de parte de Servicios Médicos. Y la eliminación de sanción a los Servicios Locales de Educación en caso de no contar con los materiales a tiempo en los colegios.

    En la Dirección General de Obras Públicas se agrega una indicación que habilita para hacer inversiones hidráulicas que incorporen soluciones basadas en naturaleza. Y en la Dirección de Vialidad se adiciona la obligación de informar sobre localización de iniciativas financiadas.

    En Trabajo se crean tres oficinas nuevas de Chile Valora en las regiones de Atacama, Biobío y Magallanes, mientras que en la Dirección del Trabajo se agrega la obligación de informar sobre las fiscalizaciones en la temporada agrícola a la Comisión de Agricultura del Senado.

    En Salud se suma una glosa que indica que con cargo a estos recursos se financiarán las prestaciones del programa AMA y se informará al Congreso sobre su ejecución, mientras que en el programa de Fonasa, se agrega la obligación de enviar un informe a la Comisión de Presupuestos del Congreso y publicarlo en su portal institucional con información desagregada del programa Financiamiento Hospitales por Grupo Relacionado de Diagnóstico (GRD).

    Comisión Especial Mixta Presupuestos. Foto: Senado. KARIN POZO

    Para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se adicionan glosas en el programa del Sistema Nacional de Cuidados, que obliga a informar al Congreso sobre medidas administrativas que han llevado a cabo para propender a la apertura y funcionamiento de los Centros de Cuidados comprometidos que aún no inician su operación, planificación de su construcción y suscripción de convenios con el Ministerio de Vivienda y la subsecretaría de Desarrollo Social.

    También se incluye la reasignación entre el Fondo de Tierras y el Fondo de Desarrollo Indígena, disminuyendo el primero y aumentando el segundo en $1.388 millones. No se repone de manera completa porque tiene mala evaluación, y se deja en –15%, que es la caída general de este tipo de programas.

    En el Tesoro Público, respecto a los fondos royalty, se incorpora la obligatoriedad de reportabilidad semestral y se habilita el pago de indemnizaciones vía recursos del royalty minero (Fondo de Equidad Territorial y Fondo de Comunas Mineras).

    También hay modificaciones de redacción en los artículos 4, 15 (regula traspaso de honorarios a contrata) y 44 (nueva redacción respecto a saldos de caja). Eliminación del art.36 debido a que es redundante con la normativa actual de compras públicas.

    En Seguridad Pública, se agrega glosa en programa de Carabineros que indica que la distribución de estos recursos considere estadísticas del Centro de Estudios y Análisis del Delito de SPD.

    Valparaiso, 29 de octubre 2025 El ministro de Hacienda, Nicolas Grau, durante la Comision Especial Mixta de Presupuestos Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Y en Vivienda se incorpora lo equivalente a 40 mil subsidios del DS49. También la reposición de las glosas 8 y 9 que permite compra de terrenos incorporando autorización previa de la Dipres (Direccción de Presupuestos).

    Otro cambio es en el Programa 01, donde se agrega una indicación que habilita para proyectos de infraestructura verde y espacios públicos urbanos y periurbanos que incorporen el enfoque de soluciones basadas en naturaleza.

    Y en el plan de emergencia habitacional se agrega una obligación de informar sobre empresas constructoras que debieron recurrir al mecanismo del confirming del BancoEstado para financiar los proyectos.

    Más sobre:Presupuesto 2026PresupuestoErario Fiscal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”

    Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”

    Tribunal condena a presidio perpetuo a autor de homicidio de niña de 13 años en Quilicura

    La familiar, la constituyente, la de arrastrados y la octogenaria: las “bancadas” más llamativas del nuevo Congreso

    Schalper llama a RN a enfocarse en apoyar a Kast y dejar para después de segunda vuelta “las definiciones políticas”

    Constanza Martínez (FA) por electorado de Franco Parisi de cara a la segunda vuelta: “En ningún caso es un voto que está zanjado”

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    3.
    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    4.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    5.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Vuelve la Caravana Navideña de Coca Cola: estas son las ciudades y fechas confirmadas

    Vuelve la Caravana Navideña de Coca Cola: estas son las ciudades y fechas confirmadas

    Rating del domingo 16 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 16 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tribunal condena a presidio perpetuo a autor de homicidio de niña de 13 años en Quilicura
    Chile

    Tribunal condena a presidio perpetuo a autor de homicidio de niña de 13 años en Quilicura

    La familiar, la constituyente, la de arrastrados y la octogenaria: las “bancadas” más llamativas del nuevo Congreso

    Schalper llama a RN a enfocarse en apoyar a Kast y dejar para después de segunda vuelta “las definiciones políticas”

    El mercado local reacciona positivamente a los resultados de las elecciones, pero el impulso de la apertura se modera
    Negocios

    El mercado local reacciona positivamente a los resultados de las elecciones, pero el impulso de la apertura se modera

    Cámara tiene hasta el miércoles para aprobar el Presupuesto: Hacienda reponen recursos para salud, educación y vivienda

    Radiografía hídrica 2024: Agua de mar representa el 10% del consumo total del sector minero

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania
    Tendencias

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania

    Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    De rozar la NBA al Congreso: Patricio Briones, el mejor basquetbolista chileno de la historia asume como diputado
    El Deportivo

    De rozar la NBA al Congreso: Patricio Briones, el mejor basquetbolista chileno de la historia asume como diputado

    La insólita acusación del DT de Nigeria tras no clasificar al Mundial: “La gente de Congo nos estaba haciendo vudú”

    Nicolás Córdova se blinda en la antesala del duelo de la Roja ante Perú: “Me interesa que siempre se hable con la verdad”

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”
    Cultura y entretención

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”

    Albertina Carri, cineasta argentina: “El acto sexual en sí mismo es inenarrable, incluso para la cámara de cine”

    Nace La Furia Ilustrada, el encuentro que celebra la gráfica contemporánea

    Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”
    Mundo

    Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”

    Macron y Zelensky anuncian acuerdo que incluye la compra de Ucrania a Francia de 100 aviones Rafale

    Bangladesh condena a muerte a su exprimera ministra Hasina por la represión de 2024

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver
    Paula

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó