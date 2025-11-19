BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Caso Factop: Corte respalda a CMF y rechaza reabrir proceso sancionatorio contra exdirectores de LarrainVial

    La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la petición de la defensa de los ex directores de LarrainVial Activos AGF sancionados en el marco del caso Factop. El tribunal de alzada capitalino consideró que la solicitud era “extemporánea e innecesaria”.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Ex directores de Larraín Vial Activos: Jaime Olivera Sánchez-Moliní, Andrea Larraín Soza, José Correa Achurra, Andrés Bulnes Muzard y Sebastián Cereceda Silva.

    La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de reapertura de un término probatorio presentada por exdirectores de LarrainVial Activos AGF, quienes fueron sancionados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el marco del conocido Caso Factop.

    La resolución desestima el recurso interpuesto la semana pasada por Andrea Larraín, Sebastián Cereceda, José Correa, Jaime Oliveira y Andrés Bulnes, quienes buscaban reabrir la etapa probatoria y citar a declarar a cinco personas. Entre los testigos propuestos se encontraban el exgerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago, José Antonio Martínez, y el gerente de Auditoría y Control, Carlos Molina.

    Los exdirectores fueron sancionados previamente por la CMF debido a su responsabilidad en la administración del Fondo Privado de Capital Estructurado I, fondo creado por LarrainVial a petición de Antonio Jalaff, quien atraviesa una compleja situación financiera.

    La resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago cuenta con las firmas de los ministros: Guillermo de la Barra Dunner, Lara Barrios Melo y la abogada María Fernández Vásquez Palma. En el escrito, los magistrados concluyeron que la medida planteada por la defensa de los directivos de LarrainVial es “extemporánea e innecesaria”.

    Los exdirectores de LarrainVial Activos AGF son asesorados por Alfredo Alcaíno y Marcelo Giovanazzi de Alcaíno Abogados.

    “La apertura de un término probatorio en este tipo de procedimientos es facultativa para la Corte, y del mérito de los antecedentes, y de los fundamentos de la petición de apertura del término probatorio, no se advierte la necesidad de recibir la reclamación a prueba, atendido que la materia debatida corresponde a una cuestión de derecho”.

    El conflicto con la CMF comenzó el 25 de agosto de 2025, cuando los directivos fueron multados con una multa de 5.000 UF cada uno por su responsabilidad en la sobrevaloración de los activos del fondo y la adquisición de créditos deteriorados sin aplicar ningún descuento por el riesgo de impago, todo ello en detrimento del mejor interés del fondo.

    Frente a las multas, los directivos interpusieron un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para revocar las sanciones. Es en este contexto que han decidido lanzar una nueva arremetida contra el regulador y solicitaron rehacer el procedimiento sancionatorio, incluyendo la citación de testigos.

    Cercanos al caso comentaron que es probable que la defensa de los directivos presenten una reposición en contra de la resolución, pues existirían errores en la decisión del tribunal de alzada.

    Yáñez

    Por otro lado, la defensa de Claudio Yáñez Fregonara, el ex gerente general de Larraín Vial Activos AGF -hoy gerente de distribución institucional- sufrió un revés en su intento por revocar la multa de 15.000 UF que le aplicó la CMF en la Corte de Apelaciones de Santiago.

    El tribunal de alzada capitalino consideró que “la reclamación en contra de la Resolución Exenta N° 8.357 (sic), de fecha veintidós de agosto del año en curso, fue presentada en forma extemporánea”.

    El ejecutivo es asesorado por Felipe Bulnes y Enrique Urrutia Pérez de Bulnes & Urrutia Abogados.

    La defensa pidió anular la decisión porque, a su juicio, hubo un error.

    Según el artículo 69 de la Ley 21.000, el plazo de 10 días para presentar el reclamo se suspendió cuando se interpuso un recurso de reposición ante la CMF. Este plazo solo se reanudaría una vez que se resolviera y notificara dicho recurso, lo que pasó el 30 de octubre de 2025.

    Sin embargo, el reclamo de ilegalidad se presentó ante esta Corte antes, el 2 de octubre de 2025, cuando el plazo todavía estaba suspendido.

    “La resolución impugnada niega tener por interpuesto el reclamo de ilegalidad deducido en contra de la Resolución Exenta N° 8.537-2025 sobre la base de una supuesta extemporaneidad que no es efectiva, privando injustificadamente a esta parte del legítimo ejercicio del derecho a impugnar dicho acto administrativo en la forma prevista por la ley, debiendo ser enmendada conforme a derecho", concluyó el escrito patrocinado por Bulnes y Urrutia.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasFinanzasLegalPenalLarrainVial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género

    Los Perros del Ritmo agendan dos conciertos en Santiago

    Cochilco proyecta mayor precio del cobre para 2026 y alza de producción

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    4.
    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue
    Chile

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue

    Cantante urbano Jere Klein queda con arresto domiciliario nocturno tras formalización por microtráfico de drogas

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género
    Negocios

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género

    Cochilco proyecta mayor precio del cobre para 2026 y alza de producción

    La pelea ambiental del empresario Jonás Gómez contra el gobierno por el mayor humedal urbano del país

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    El Ironman 70.3 de Pucón abre cupos gratuitos para deportistas con discapacidad
    El Deportivo

    El Ironman 70.3 de Pucón abre cupos gratuitos para deportistas con discapacidad

    “Hoy se ve la magnitud de lo que pasó”: a 20 años del día que el Bernabéu aplaudió de pie a Ronaldinho en el Barcelona

    El día en que el líder de Oasis celebró un título del Manchester City abriendo un bar en Santiago en plena mañana

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Los Perros del Ritmo agendan dos conciertos en Santiago

    Miguel Bosé llega a Gran Arena Monticello con “Importante Tour”

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano
    Mundo

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    Colombia dice que “presencia militar desorbitada” de Estados Unidos en el Caribe es “una amenaza” para América Latina

    Apertura de juicios de Nuremberg contra líderes nazis cumple 80 años ante el aumento de la impunidad a nivel global

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?