Caso Factop: Grupo Patio presenta querella contra Álvaro Jalaff por administración desleal en arista Parque Capital

Grupo Patio interpuso una querella criminal en contra de su ex socio fundador, Álvaro Jalaff en el marco del caso Factop Audio ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. En la acción penal el holding inmobiliario denunció al empresario por el presunto delito de administración desleal, sin perjuicio que la investigación que desarrolle el Ministerio Público determine la configuración de otros ilícitos.

La querella apunta a los hechos detallados en la investigación de la Fiscalía en la arista Parque Capital. Esto luego que en 2007, Grupo Patio comprara un terreno de 122 hectáreas en Lampa, en un área que estaba proyectada para el desarrollo industrial de Santiago. Justo al lado, la familia Menichetti Pilasi tenía otro terreno de 277 hectáreas. Para hacer un proyecto inmobiliario más grande, juntaron ambos terrenos y crearon una nueva sociedad llamada Ciudad Modelo S.A., que después pasó a llamarse Parque Capital.

Según la querella, entre 2019 y 2021, Jalaff autorizó transferencias de dinero desde las cuentas de Parque Capital hacia Factop SpA, empresa vinculada al escándalo de las facturas falsas de propiedad de los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg.

Estas transferencias suman más de $1.054 millones y que el dinero terminó directamente en el patrimonio personal de Jalaff, incluso con depósitos en su cuenta del Banco BCI y en una cuenta en el extranjero en Morgan Stanley.

La acción penal detalló que Alvaro Jalaff para realizar las transferencias, usó a otros directores (“apoderados clase B”) para que firmaran las autorizaciones, pero ocultando la verdadera finalidad.

Pieza fundamental

“ Álvaro Jalaff Sanz actuó con pleno conocimiento de su deber de tutela patrimonial, orientando deliberadamente su conducta a menoscabar el patrimonio de Parque Capital, hacia su propio beneficio personal . Las maniobras del querellado reflejan una voluntad deliberada y consciente de defraudar, toda vez que, abusando de sus deberes fiduciarios, encubriendo el verdadero destino de los fondos frente al directorio de la sociedad, dirigió estos recursos hacia su propio patrimonio”, consignó la acción penal patrocinada por el abogado Gabriel Zalisnik.

En el mismo sentido, la querella apuntó “Álvaro Jalaff Sanz, en su calidad de director de Parque Capital S.A., con las facultades de apoderado Clase A para la administración de la sociedad, actuó abusando de sus facultades e instrumentalizando a otros apoderados Clase B de manera contraria a los intereses de quien debía proteger, ocasionando así un evidente y palmario detrimento económico al patrimonio administrado, el de Parque Capital”.

Grupo Patio en el escrito también denunció el actuar coordinado de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, que a juicio de la compañía “constituían una pieza fundamental dentro del esquema fraudulento. No sólo emitían y recibían facturas falsas a través de sus sociedades relacionadas, sino que además obtenían un beneficio patrimonial directo al aprovecharse de las ventajas y bondades de dicho esquema”.

“El concierto es innegable, tanto que, incluso en aquellos delitos que hasta el momento sólo se han atribuidos a Álvaro Jalaff Sanz, como la administración desleal de Parque Capital, es posible presumir fundadamente la participación de su hermano Antonio, a lo menos en el ocultamiento y aprovechamiento de los fondos ilícitamente obtenidos en virtud de este mecanismo”, acotó.