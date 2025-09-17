SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Caso Factop: Grupo Patio presenta querella contra Álvaro Jalaff por administración desleal en arista Parque Capital

Grupo Patio interpuso una querella criminal en contra de su ex socio fundador, Álvaro Jalaff en el marco del caso Factop Audio. En la acción penal el holding inmobiliario denunció al empresario por el presunto delito de administración desleal, sin perjuicio que la investigación que desarrolle el Ministerio Público determine la configuración de otros ilícitos.

Leonardo CárdenasPor 
Leonardo Cárdenas
25/08/2025 - REFORMALIZACION CASO FACTOP. En la foto, Alvaro Jalaff - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Grupo Patio interpuso una querella criminal en contra de su ex socio fundador, Álvaro Jalaff en el marco del caso Factop Audio ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. En la acción penal el holding inmobiliario denunció al empresario por el presunto delito de administración desleal, sin perjuicio que la investigación que desarrolle el Ministerio Público determine la configuración de otros ilícitos.

La querella apunta a los hechos detallados en la investigación de la Fiscalía en la arista Parque Capital. Esto luego que en 2007, Grupo Patio comprara un terreno de 122 hectáreas en Lampa, en un área que estaba proyectada para el desarrollo industrial de Santiago. Justo al lado, la familia Menichetti Pilasi tenía otro terreno de 277 hectáreas. Para hacer un proyecto inmobiliario más grande, juntaron ambos terrenos y crearon una nueva sociedad llamada Ciudad Modelo S.A., que después pasó a llamarse Parque Capital.

Según la querella, entre 2019 y 2021, Jalaff autorizó transferencias de dinero desde las cuentas de Parque Capital hacia Factop SpA, empresa vinculada al escándalo de las facturas falsas de propiedad de los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg.

Estas transferencias suman más de $1.054 millones y que el dinero terminó directamente en el patrimonio personal de Jalaff, incluso con depósitos en su cuenta del Banco BCI y en una cuenta en el extranjero en Morgan Stanley.

La acción penal detalló que Alvaro Jalaff para realizar las transferencias, usó a otros directores (“apoderados clase B”) para que firmaran las autorizaciones, pero ocultando la verdadera finalidad.

Pieza fundamental

Álvaro Jalaff Sanz actuó con pleno conocimiento de su deber de tutela patrimonial, orientando deliberadamente su conducta a menoscabar el patrimonio de Parque Capital, hacia su propio beneficio personal. Las maniobras del querellado reflejan una voluntad deliberada y consciente de defraudar, toda vez que, abusando de sus deberes fiduciarios, encubriendo el verdadero destino de los fondos frente al directorio de la sociedad, dirigió estos recursos hacia su propio patrimonio”, consignó la acción penal patrocinada por el abogado Gabriel Zalisnik.

En el mismo sentido, la querella apuntó “Álvaro Jalaff Sanz, en su calidad de director de Parque Capital S.A., con las facultades de apoderado Clase A para la administración de la sociedad, actuó abusando de sus facultades e instrumentalizando a otros apoderados Clase B de manera contraria a los intereses de quien debía proteger, ocasionando así un evidente y palmario detrimento económico al patrimonio administrado, el de Parque Capital”.

Grupo Patio en el escrito también denunció el actuar coordinado de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, que a juicio de la compañía “constituían una pieza fundamental dentro del esquema fraudulento. No sólo emitían y recibían facturas falsas a través de sus sociedades relacionadas, sino que además obtenían un beneficio patrimonial directo al aprovecharse de las ventajas y bondades de dicho esquema”.

“El concierto es innegable, tanto que, incluso en aquellos delitos que hasta el momento sólo se han atribuidos a Álvaro Jalaff Sanz, como la administración desleal de Parque Capital, es posible presumir fundadamente la participación de su hermano Antonio, a lo menos en el ocultamiento y aprovechamiento de los fondos ilícitamente obtenidos en virtud de este mecanismo”, acotó.

Lee también:

Más sobre:NegociosEmpresasJalaffPatioFactop

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“La demolición ya está hecha”: Israel afirma que está negociando con EE.UU. el reparto de Gaza y ve potencial “boom” inmobiliario

Prisión preventiva para cinco peruanos detenidos por narcotráfico en Arica: dos eran policías

Venezuela inicia maniobras militares en el Caribe “en respuesta a las amenazas” de EE.UU.

Banderazos, entrega de volantes y uso de redes sociales marcan jornada de lanzamiento de campañas presidenciales

Tribunal de Coyhaique fija audiencia de formalización de suspendido fiscal regional Carlos Palma por contactos con Hermosilla

Reino Unido reconocerá el Estado palestino tras el fin de la visita de Estado de Trump

Lo más leído

1.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

2.
A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

3.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Los alimentos prohibidos para perros y gatos durante Fiestas Patrias

Los alimentos prohibidos para perros y gatos durante Fiestas Patrias

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

Prisión preventiva para cinco peruanos detenidos por narcotráfico en Arica: dos eran policías
Chile

Prisión preventiva para cinco peruanos detenidos por narcotráfico en Arica: dos eran policías

Banderazos, entrega de volantes y uso de redes sociales marcan jornada de lanzamiento de campañas presidenciales

Tribunal de Coyhaique fija audiencia de formalización de suspendido fiscal regional Carlos Palma por contactos con Hermosilla

Caso Factop: Grupo Patio presenta querella contra Álvaro Jalaff por administración desleal en arista Parque Capital
Negocios

Caso Factop: Grupo Patio presenta querella contra Álvaro Jalaff por administración desleal en arista Parque Capital

Bencinas suben a partir de este jueves 18 de septiembre

Cencosud consolida su presencia en EE.UU. y ahora ya tiene el 100% de The Fresh Market

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”
Tendencias

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control Dual Sense

¿Viene Lamine Yamal? España da la lista para el Mundial Sub 20
El Deportivo

¿Viene Lamine Yamal? España da la lista para el Mundial Sub 20

Champions League: el millonario Liverpool sufre para vencer al Atlético de Madrid en un partidazo con el Cholo Simeone expulsado

Dónde y a qué hora ver a Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos
Cultura y entretención

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Fiestas Patrias y stand up comedy: la llamativa apuesta de una lota con chistes en la Fonda Nómade

“La demolición ya está hecha”: Israel afirma que está negociando con EE.UU. el reparto de Gaza y ve potencial “boom” inmobiliario
Mundo

“La demolición ya está hecha”: Israel afirma que está negociando con EE.UU. el reparto de Gaza y ve potencial “boom” inmobiliario

Venezuela inicia maniobras militares en el Caribe “en respuesta a las amenazas” de EE.UU.

Reino Unido reconocerá el Estado palestino tras el fin de la visita de Estado de Trump

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada