Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

En la década del 2000, la empresa propietaria del bar HBH de Irarrázaval logró consolidarse financieramente. Sin embargo, la pandemia llegó a cambiar los planes del bar ubicado en la esquina de Irarrázaval con Chile España.

Por 
Olivia Hernández D.
 
Leonardo Cárdenas
Bar HBH solicita su liquidación.

“Luego del transcurso del tiempo y a pesar de los esfuerzos realizados, mi representado no ha logrado alcanzar los niveles de rentabilidad que tenía el negocio con posterioridad a la pandemia por lo que, actualmente, mi representado se encuentra en una situación de insolvencia económica que le ha llevado a realizar el presente procedimiento de liquidación voluntaria (...)”.

Con estas palabras, la Sociedad Comercializadora de Cervezas Pío Nono Limitada -conocida por su emblemático bar HBH, ubicado en Ñuñoa- solicitó su liquidación voluntaria. La empresa, representada por Sebastián Trombert, presentó ante el 15º Juzgado Civil de Santiago una serie de antecedentes para transparentar su difícil situación económica.

En un escrito de cinco páginas, el abogado patrocinador de la causa, Gonzalo Espinosa, relató la historia del bar y los hechos que lo llevaron a solicitar su quiebra.

La sociedad nació en Temuco en 1994, “siendo pionera en empezar a ofrecer servicio de ventas de cervezas artesanales a sus clientes”, precisó. Posteriormente, en 1997, debido a la buena recepción del público y a razones de mercado, se abrió una sucursal en Santiago, en la comuna de Ñuñoa, en el mismo lugar donde permanece hasta el día de hoy.

En la década del 2000, la empresa logró consolidarse financieramente. Incluso, entre 2018 y 2019, proyectaba un panorama de ventas “muy auspicioso” para los años siguientes, al punto que se estimaba un remanente de dinero disponible para inversión.

Sin embargo, la pandemia llegó a cambiar los planes del bar ubicado en la esquina de Irarrázaval con Chile España.

Bar HBH solicita su liquidación.

Las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno ordenaron el cierre de los locales comerciales, y HBH no fue la excepción. Según el documento presentado, el bar permaneció cerrado al público durante 8 meses. Otros factores como el aumento de los precios de los productos, las restricciones de aforo y la creciente sensación de inseguridad, agravó aún más el escenario económico para la empresa.

Deudas

En uno de los anexos de la causa se detallan las deudas que mantiene la empresa. La más significativa es con el Banco de Chile, por un monto que asciende a $82.317.212. Las otras dos son de carácter laboral: una con AFP Capital por cerca de $15 millones y otra con AFP Provida por aproximadamente $13 millones. En total, las deudas de la sociedad que solicitó su liquidación voluntaria suman alrededor de $110 millones.

La sociedad que solicitó su quiebra mantenía litigios pendientes con Banco de Chile. En la documentación expuesta al tribunal detalló cuatro causas de 2023 -archivadas a la fecha- presentadas en el 26° Juzgado Civil de Santiago. La primera de ellas es por el incumplimiento de pago de un pagaré que ascendía a $5 millones. Las otras tres demandas son en el marco del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) y las deudas ascienden a $24 millones, $43 millones y $57 millones.

En otro de los documentos se detallan los pasivos laborales de la compañía. Entre ellos está el mismo Sebastián Trombert y su hermano Eduardo, los montos rondan los $10 millones y $8 millones, respectivamente. En total, entre los 25 trabajadores declarados, la suma se acerca a los $100 millones.

Por otro lado, los bienes entregables detallados por la empresa para el proceso de liquidación corresponden a elementos típicos de un bar: sillas, mesas, copas, máquinas de refrigeración, material de oficina, televisores, equipos de sonido, entre otros. Todos ellos suman $26 millones.

El único bien declarado excluido es un computador, debido a que la sociedad no es propietario, sino solo arrendatario.

Entre los anexos también se encuentra el boletín financiero de la sociedad, elaborado por Equifax y emitido en agosto de este año. En él se registran un total de 74 documentos impagos, por un monto aproximado de $154 millones.

Banco de Chile declinó efectuar comentarios sobre este artículo.

