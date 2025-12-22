SUSCRÍBETE POR $1100
    Cencosud alista aterrizaje en Chiloé con arriendo de locales de supermercados

    El grupo informó a la FNE una operación de concentración consistente en el eventual arrendamiento a largo plazo de cuatro locales de Supermercado O'Higgins en Calbuco, Ancud y Castro.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal

    Actualmente, el grupo minorista Cencosud cuenta con locales de supermercados, a través de sus marcas Jumbo y Santa Isabel, desde Arica hasta Puerto Montt. No había hecho esfuerzos por crecer más hacia el sur. Hasta ahora.

    La compañía se encuentra en plenas negociaciones para hacerse de algunos locales en la Isla Grande de Chiloé, donde entraría a competir directamente con Unimarc, que cuenta con siete locales en ese territorio, desde Ancud hasta Quellón.

    La pretensión de Cencosud es arrendar cuatro locales en Ancud, Castro y Calbuco, en la parte continental, a la familia Coñuecar, dueña de la cadena sureña de Supermercados O’Higgins, como lo dio a conocer en una notificación a la Fiscalía Nacional Económica, enviada el 24 de noviembre, y cuya resolución de la FNE fue publicada el 12 de diciembre.

    “Por una parte, Inmobiliaria e Inversiones Veliche SpA y Sociedad Comercial Tenaum SpA y, por la otra, Cencosud S.A. notificaron a esta Fiscalía una operación de concentración, consistente en el eventual arrendamiento a largo plazo de cuatro locales comerciales ubicados en las comunas de Calbuco, Ancud y Castro, además de la adquisición de los activos necesarios para las operaciones comerciales de los mismos en tanto establecimientos de comercio, por parte de Cencosud”, dijo la FNE en el documento.

    Inmobiliaria e Inversiones Veliche SpA y Sociedad Comercial Tenaum SpA son las sociedades a través de las cuales Luis Coñuecar Muñoz, su esposa Helga Mancilla Asencio y sus hijas Paola, Ana Luisa y Claudia controlan los locales comerciales que albergan actualmente sus supermercados.

    Pese a la notificación a la FNE, el acuerdo por los locales aún no se firma pues hay detalles que han postergado todavía el cierre, según dijo una alta fuente de la sociedad sureña.

    La FNE declaró en su resolución que la notificación de la negociación se encuentra completa. Y sobre esa base, instruyó iniciar una investigación sobre el eventual acuerdo.

    Una fuente conocedora del acuerdo explicó que, por normativa, Cencosud debe informar de este tipo de negociaciones y la FNE debe responderle en un plazo de 40 días si puede o no avanzar con ella, por lo que tendría plazo hasta fines de enero para adoptar una decisión.

    Aunque la decisión de Cencosud de qué marca de supermercado instalar en los locales que pretende alquilar aún no se adopta, dada la superficie actual de las tiendas y el tamaño de las ciudades objetivo, no serán malls ni hipermercados Jumbo los que se abran, por lo que probablemente se trate de nuevos locales Santa Isabel.

    Actualmente, Cencosud cuenta con 59 tiendas Jumbo y 198 de Santa Isabel en el país.

