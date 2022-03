Cencosud presenta plan de inversiones y apunta a fuerte aumento de ingresos este año

Cencosud dio a conocer su plan de inversiones para este año, donde espera un fuerte aumento de los ingresos y apunta a abrir varias varias tiendas en los distintos formatos que tiene vigentes en los países que opera. Los focos estratégicos son el crecimiento orgánico en la región y crecimiento inorgánico, enfoque en la optimización de rentabilidad de los negocios y liderazgo en la innovación y nuevas tendencias.

La empresa espera lograr un crecimiento de dos dígitos en sus ingresos, para alcanzar los US$15.095 millones en 2022. Además, según detalló en una presentación apunta a alcanzar un Ebitda Ajustado récord de US$1.799 millones, lo que significa lograr un margen Ebitda de 12% para el año en curso.

Cencosud informó inversiones por US$ 640 millones, de los cuales US$ 553 millones se destinarán a Capex para crecimiento orgánico, transformaciones y plan de expansión de su ecosistema digital. En tanto, US$ 87 millones irán para Opex relacionado a innovación e implementación de nuevas tendencias.

Por otro lado, la compañía de retail indicó que espera abrir 37 nuevas tiendas en los formatos de supermercado (26), mejoramiento del hogar (8) y electroshow (3). En el plan de transformación de supermercados a formato cash and carry en Perú y Brasil, lo que contempla la transformación de al menos cinco tiendas.

Cencosud anunció su plan de inversiones para este año.

“El plan de renovación del 100% de las tiendas (hasta 2023) informado a inicios del 2021 se continúa ejecutando. Cencosud busca la diferenciación en la propuesta de valor mediante la modernización y renovación de las tiendas físicas, para lograr una mejora en la experiencia del cliente y una optimización de su rentabilidad. Durante 2021, la compañía ha cumplido con un tercio del plan de remodelaciones 2021- 2023, estimando lograr el 67% de cumplimiento a fines del año 2022″, dijo la compañía en su presentación.

Cencosud va a invertir US$134 millones para sus centros comerciales, los que estarán enfocados en la propuesta omnicanal y los nuevos centros comerciales en Perú y Colombia. En Chile estima incorporar más de 40.000 m2 adicionales de GLA a través de ampliaciones, reconversiones y habilitación de espacios ya construidos.

Por último, la empresa de retail no descartó adquirir activos en Brasil. Esto con la finalidad de mejorar la posición competitiva y lograr economías de escala en las distintas áreas tales como compras, back office, entre otros.