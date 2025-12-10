CEO de Abra por absorción de Sky: “Le permite jugar de igual a igual con su competencia”

Hace exactamente un mes que el Grupo Abra comunicó que llegó a un acuerdo con Sky Airline para que el conglomerado internacional pasara a tomar control de la aerolínea chilena, sumándose así al holding que congregar a Avianca, Gol y Wamos Air.

Este acuerdo se enmarca en una emisión de un bono de Sky Airline por US$ 70 millones, en septiembre de 2021, el cual fue adquirido por Abra Group. Este tenía una cláusula que le permitía a Abra convertir la deuda en acciones de Sky, quedándose con el 41% del capital de la chilena. Sin embargo, a través de negociaciones, se acordó que Abra pase a tomar el control de Sky, mientras que la familia Paulmann Mast, actual dueña de la aerolínea, subirá a la propiedad del holding multinacional.

Este miércoles el Grupo Abra destacó este como uno de los principales hitos del 2025 para la compañía, puesto que con la absorción de Sky podrá expandir su presencia en el continente. “Cuando ven nuestro mapa se dan cuenta que hay un espacio en blanco todavía en Chile y en Perú que queremos llenar, creemos que Sky es un gran socio, una gran marca, un gran operador y una gran solución para eso", declaró el CEO de Abra, el chileno Adrián Neuhauser.

Abra, a través de Avianca tiene presencia en Colombia, Ecuador y Centro América. Con Gol, consolida una importante cuota de mercado en Brasil.

Adrián Neuhauser, CEO de Abra

Poder concretar este “principio de acuerdo” requiere la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). “Esas aprobaciones no son rápidas, presentamos la documentación necesaria ante reguladores hace poco más de un mes. Estamos empezando un proceso que va a tardar probablemente la mayor parte de un año, pero estamos muy contentos de avanzar”, dijo Neuhaser.

Abra apuntó a que esta absorción “permite fortalecer a Sky y le permite jugar de igual a igual con su competencia que hoy día está un poquito sobre expuesto a los mercados donde está, no tiene posición en otros mercados y de alguna manera está huérfana versus los grandes grupos que se están creando que pueden competir más de igual a igual”.

Es que Latam Airlines está respaldada por Delta Air Lines y Qatar Airways, ambas con un 10% de las acciones de la aerolínea cada una. En tanto Jetsmart es de propiedad del fondo estadounidense Indigo Partners, también dueña de Frontier Airlines.

Sky-Airlines.jpg

“Creemos que es una cosa muy sana y que va a dar un mejor producto para el consumidor. Además le va a dar más conectividad a los clientes de Sky, y va a permitir que participen no sólo de los vuelos directos a Sky, sino que toda la conectividad que eso va a dar a la red más amplia de Abra”, afirmó el ejecutivo.

Consultado respecto a la posibilidad de adquirir más aerolíneas, aseguró que si bien no hay nada en el tintero, “nunca estamos cerrados a otras oportunidades. A medida que veamos oportunidades las vamos a revisar”, dijo Neuhaser.

Las declaraciones se dan en el marco de una conferencia de prensa realizada para hablar de los planes de Avianca, aerolínea de origen colombiano. En este, los ejecutivos aseguraron que a 4 años desde la compañía finalizó su reestructuración financiera a través del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, la firma se encuentra en su mejor situación financiera que ha tenido en su historia.

La firma reafirmó su plan de inversión de US$800 millones para fortalecer su flota, con 246 aviones nuevos que se entregarán hasta 2031, y mejorar la experiencia de sus clientes. Dentro de esto, anunció que para el 15 de enero tendrán disponibles business class en todos los vuelos de la aerolínea. Desde septiembre habían habilitado asientos premium para todos sus vuelos internacionales y ahora completará la oferta.