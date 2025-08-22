SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

CFO del Grupo Falabella resalta el éxito del cambio de estrategia: “Aquí nada pasa por accidente”

Juan Pablo Harrison, CFO del Grupo Falabella, atribuyó que la firma triplicara sus ganancias al primer semestre por la gestión propia y luego del mal momento que pasó la firma.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
MARIO TELLEZ

Las ganancias de Falabella simplemente se dispararon en el primer semestre del 2025. Las utilidades llegaron a los US$ 596 millones, más que triplicándolas respecto al mismo periodo del 2024. Algo que para Juan Pablo Harrison, CFO del Grupo Falabella, fue solo una respuesta a la gestión de la firma.

“Para nosotros no es una sorpresa. Lo que ocurre hoy es el fruto de la estrategia, de seguirla implementando y que se traccione muy bien”, dijo en entrevista con Money Talks de La Tercera.

En esa línea, el alto ejecutivo destacó los buenos desempeños de todas sus empresas: Falabella,Sodimac, MallPlaza, Banco Falabella y Tottus. “Todas nuestras marcas aportaron en este resultado, no se nos quedó nadie atrás”, resaltó.

Harrison destacó el crecimiento del grupo frente a lo que lo hacen los países en donde la firma tiene presencia, como en el caso de Chile. “Cuando tú piensas que el PIB está creciendo un 2%, el consumo está creciendo entre el 7% y el 8% y el desempleo subiendo, claramente que nuestras firmas estén creciendo a dos dígitos es una tendencia que va más allá de lo que está pasando en la economía, que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo adentro”, destacó.

Aquí nada pasa por accidente. Vivimos años difíciles. Entre el año 2021 y 2023, la compañía tuvo resultados bien por debajo de lo que el mercado esperaba y de lo que nosotros también esperábamos”, comentó.

El ejecutivo valoró la capacidad de la firma de realizar “un giro” en 2023 y que, según su juicio, este fue percibido por los clientes en 2024.

Sobre ese plan, Harrison apuntó a potenciar las marcas de la firma y concentrarse en el corazón del negocio. “Ponerle mucho más foco a aquellos negocios que son nuestro core, y no distraernos de negocios que nos consumían esfuerzo y recurso, y que no tenían que ver con ese core”, dijo.

“Esto es una carrera que no termina, digamos, pero (los resultados) no fue por accidente, ni fue porque a alguien por ahí se le ocurrió una idea brillantísima, sino que fue un trabajo bien consistente de todos los equipos”, comentó.

La estrategia de Falabella se explica en “competir solo en aquellas categorías donde creemos que somos buenos competiendo”. Así, el ejecutivo apuntó a la venta de marcas propias o “exclusivas” y prestigiosas" en categorías de vestuario, belleza, calzado, tecnología y decoración.

Por otro lado, el plan de Falabella apunta a cómo se presenta esa oferta con la complementariedad de tener tiendas físicas, venta online, retiro en tienda y despacho a domicilio.

En relación con su línea de supermercados, el ejecutivo destacó las oportunidades de crecimiento en Perú y Chile. Otro plan es seguir con la expansión de locales Sodimac en México. “La idea es abrir 4 tiendas por año al menos. Y estamos en ese proceso”, dijo el ejecutivo, quien descartó estar evaluando una apertura a dicho mercado de Falabella Retail y Tottus.

Además, Harrison destacó el desempeño del Banco Falabella. “No es solo de que hoy seamos el banco número uno en cuentas corrientes y en tarjetas CMR, yo creo que es un reflejo de una muy buena estrategia, sino que además el desafío que siempre tenemos es que esos productos se usen y ojalá se vayan transformando en el producto principal del cliente que los tiene”, comento.

Más sobre:NegociosFalabellaJuan Pablo Harrison

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los rivales del balotaje en Bolivia: los vínculos de Jorge Quiroga y Rodrigo Paz con Chile y su visión de la relación bilateral

SMA ordena clausura de dos centros de salmonera Cooke Aquaculture

Investigan hallazgo de cráneos en sede de Masones en San Miguel

Padre del asesinado senador Miguel Uribe sustituye a su hijo como precandidato presidencial en Colombia

Rusia descarta encuentro a corto plazo entre Putin y Zelensky mientras Trump dice ahora que “preferiría” no estar en la cumbre

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Investigan hallazgo de cráneos en sede de Masones en San Miguel
Chile

Investigan hallazgo de cráneos en sede de Masones en San Miguel

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina

SMA ordena clausura de dos centros de salmonera Cooke Aquaculture
Negocios

SMA ordena clausura de dos centros de salmonera Cooke Aquaculture

CFO del Grupo Falabella resalta el éxito del cambio de estrategia: “Aquí nada pasa por accidente”

El dueño de Onlyfans, Leonid Radvinsky, gana US$700 millones en dividendos

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming
Tendencias

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Anota después de un año y medio: Jordhy Thompson brilla en Rusia con un doblete en el Orenburg
El Deportivo

Anota después de un año y medio: Jordhy Thompson brilla en Rusia con un doblete en el Orenburg

La U solicita ante la ANFP la reprogramación del partido ante Everton tras los incidentes ante Independiente

“Buscan venganza”: hinchas de la U liberados en Argentina agreden a la policía y a fanáticos de Independiente

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Padre del asesinado senador Miguel Uribe sustituye a su hijo como precandidato presidencial en Colombia
Mundo

Padre del asesinado senador Miguel Uribe sustituye a su hijo como precandidato presidencial en Colombia

Rusia descarta encuentro a corto plazo entre Putin y Zelensky mientras Trump dice ahora que “preferiría” no estar en la cumbre

Katherine Marino, académica de la UCLA: “Ha habido una aceleración del autoritarismo bajo el segundo régimen de Trump”

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos