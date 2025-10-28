ChileMeat alerta sobre paralización de producción de carne en el sur por paro del SAG.

La Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile (ChileMeat) expresó su preocupación ante la situación que se vive en el sur del país tras 15 días de movilización de los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), agrupados en la Asfusag.

El gremio afirmó que la negación de servicio por parte de los funcionarios mantiene paralizadas las plantas de faena bovina en las regiones de Los Lagos y Los Ríos.

“La gravedad del impacto económico y social es alarmante. El 50% de la producción nacional de carne se concentra en estas regiones, donde la imposibilidad de operar sin la inspección oficial del SAG ha paralizado la actividad, generando un colapso productivo”, señaló el gremio en un comunicado.

Añadió que “hasta ahora, el Estado no ha logrado reemplazar el servicio ni ofrecer una salida efectiva al conflicto, generando pérdidas que ya superan los $6.000 millones”.

Cadena productiva

El gremio dijo que las pérdidas afectan a toda la cadena productiva y de valor del sector cárnico y las desglosó así:

Plantas productoras y trabajadores: cerca de 1.000 empleados están viendo reducidos sus ingresos variables en hasta 30%, producto de la paralización de las faenas.

Ferias ganaderas: la caída sostenida en las transacciones limita la rotación de animales y asfixia financieramente a los productores.

Ganaderos: los precios de venta han disminuido drásticamente, golpeando a pequeños y medianos criadores del sur.

Desabastecimiento y consumo: carnicerías y comercios locales enfrentan desabastecimiento, afectando directamente a miles de familias que dependen del suministro diario de carne.

Imagen país y exportaciones: la imposibilidad de cumplir contratos internacionales pone en riesgo la reputación del sector cárnico chileno, comprometiendo la confianza de los mercados y compradores extranjeros.

“Cada día de paralización agrava el daño a la cadena productiva, al empleo rural y a la confianza en nuestro país. No puede prolongarse la negación de un servicio esencial del Estado ni la vulneración de los derechos de trabajadores, productores y consumidores que dependen de esta actividad”, señaló Nicanor Allende, presidente de ChileMeat.

Por ello el gremio realizó un llamado a las autoridades a intervenir de manera efectiva y a restablecer la continuidad de los servicios públicos e invitó a los funcionarios movilizados del SAG a flexibilizar sus posiciones y retomar el diálogo.