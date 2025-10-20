El PIB de China creció a su ritmo más lento en un año

El PIB de China, el segundo más grande del mundo, creció 4,8% en el tercer trimestre de 2025 respecto al año anterior, lo que supone su ritmo más lento de expansión en un año, aunque en línea con las expectativas de la mayoría de los analistas.

Aun así, la economía del gigante asiático promedia una expansión de 5,2% a septiembre.

La inversión en activos fijos, que incluye el sector inmobiliario, se contrajo inesperadamente un 0,5% en los primeros nueve meses del año debido a la desaceleración del gasto en infraestructura y manufactura.

Los analistas encuestados por Reuters habían pronosticado un crecimiento del 0,1%.

La inversión inmobiliaria extendió su declive, cayendo un 13,9% en el año hasta septiembre, en comparación con una caída del 12,9% durante los primeros ocho meses del año.

“La debilidad en la inversión inmobiliaria puede persistir por un período más largo de lo previsto anteriormente”, dijo Bruce Pang, profesor asociado adjunto de la CUHK Business School, en chino, traducido por CNBC.

Producción industrial china

No obstante, la producción industrial del gigante asiático, el principal consumidor mundial de metales, creció un 6,5% interanual en septiembre, según datos de la Oficina Nacional de Estadística.

El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos Oliver Llaneza Hesse

Esta cifra superó las proyecciones de los expertos que esperaban una expansión en torno a 5%, lo que estaba empujando el precio de metales como el cobre, el principal producto de exportación de Chile.

“Los datos de producción superaron las expectativas del mercado, lo que es positivo para el grupo de metales básicos”, dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree, citado por la agencia Reuters.

China es relevante para el país toda vez que es el mayor consumidor del metal rojo del mundo y, además, es el principal socio comercial de Chile.