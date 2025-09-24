Christian Unger dejará la gerencia general de las filiales de seguros del Grupo Consorcio tras ocho años en el cargo

Christian Unger renunció al cargo de gerente general de las tres compañías de seguros del Grupo Consorcio: Consorcio Seguros de Vida, CN Life y Consorcio Seguros Generales. La salida de la primera línea se da luego de 36 años en la firma y se concretará el 31 de diciembre de este año.

Sin embargo, en un comunicado, se explicó que Unger seguirá vinculado al Grupo Consorcio “como asesor de los directorios de sus compañías de seguros y como director de La Positiva Vida en Perú”.

“El directorio del Grupo Consorcio agradeció de manera especial a Christian Unger sus más de 36 años de trayectoria en Consorcio y destacó su valioso aporte humano y profesional, así como los logros alcanzados en sus ocho años de gestión como gerente general de las compañías de seguros”, aseguró.

La firma también informó que Unger ya tiene reemplazante. A contar del próximo 1 de enero de 2026, Renato Sepúlveda Díaz asumirá como gerente general de las tres filiales de seguros del grupo.

Renato Sepúlveda Díaz

Sepúlveda es ingeniero civil y magíster de Economía de la Universidad de Chile, además de contar con un MBA de la Universidad de Chicago. “Desde su ingreso a Consorcio, hace más de 20 años, ha ejercido diversas funciones entre las cuales destaca su trayectoria en el área de inversiones, donde ha liderado la gestión de los portafolios de las aseguradoras y ha contribuido a posicionar a la compañía como un referente en el mercado de capitales”, resaltó la firma.

Renato Sepúlveda se desempeña actualmente como gerente de finanzas del Grupo Consorcio.

El ejecutivo también fue director de Larraín Vial Asset Management, entre 2018 y 2023. Cargo al que renunció, según se informó en su momento.