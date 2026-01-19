Cifra de cotizantes de AFP muestra destrucción de casi 100 mil empleos formales durante actual gobierno

Luego de una cierta mejora en los datos durante mediados de año, los últimos meses del mercado laboral están volviendo a mostrar cifras más bien negativas.

De acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a fines del mes pasado, en el trimestre septiembre-noviembre el desempleo frenó su racha de recuperación, ya que la tasa de desocupación subió 0,2 punto porcentual anual situándose en 8,4%, aunque se mantuvo si se compara con el trimestre inmediatamente anterior.

Ese incremento de los desempleados se debe al alza de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%), es decir, hubo una mayor cantidad de personas buscando empleo de la que la economía pudo generar.

De hecho, esa creación de empleo mostró una desaceleración. El aumento de 1,2% implicó que se crearon 115.624 nuevas plazas laborales, la menor alza anual desde el trimestre mayo-julio. Y aunque prácticamente el total de los puestos creados fueron formales (con 114.970), lo cierto es que ese número también fue el más bajo desde julio.

Pero, otra forma de medir los puestos de trabajo formales es monitorearlos vía los registros administrativos. En este caso, algunos expertos miran las cifras de la Superintendencia de Pensiones que muestran la cantidad de cotizantes de AFP, es decir, quienes tienen un contrato de trabajo.

De acuerdo a esas estadísticas, el número de cotizante llegó en noviembre a 5.849.494 personas, esto es 39.133 empleos más que en el mismo mes del 2024, equivalente a un alza de solo 0,7%, la menor tanto en porcentaje como en número de empleos creados desde octubre de 2024.

Ahora bien, si se analiza con marzo del 2022, es decir, cuando asumió el actual gobierno se muestra una caída de 97.777 puestos de trabajo formal, lo que se traduce en una caída de 1,6%. Con todo, ese número es mejor al exhibido a mediados de año, cuando la caída desde el inicio de la actual administración escalaba a 166 mil.

Así, en la comparación con los registros que mide el INE, las diferencias son sustantivas.

Expertos

De acuerdo al director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, “los datos de cotizantes de la Superintendencia de Pensiones indican que en los casi 4 años de esta administración, el empleo formal ha caído en casi 100 mil personas. Estos datos duros contrastan con lo que muestran los cotizantes en la encuesta de empleo del INE que, por el contrario, reportan un aumento de 328 mil empleos”.

Por esto, señala que “se trata de una enorme discrepancia que debiera ser aclarada desde el punto de vista técnico por el INE en el caso que lo que está reportando pueda tener alguna explicación plausible, no encontrada en periodos previos”.

Por su parte, Carmen Cifuentes, economista de Clapes UC, indica que “la evolución de los cotizantes del sistema de pensiones refuerza el diagnóstico de debilidad del mercado laboral formal. Este indicador, que refleja empleo formal tanto en el sector privado como en el público, muestra que el número de personas que cotizan se ha reducido en alrededor de 100 mil personas desde los inicios de este gobierno”.

“Este retroceso está relacionado con el deterioro del empleo formal en el sector privado. De hecho, se replica en los registros del Seguro de Cesantía: a septiembre de 2025, el número de cotizantes se mantenía cerca de 210 mil por debajo de diciembre de 2024 y casi 300 mil por debajo de los niveles observados al inicio de la actual administración. Esta dinámica se ha visto acompañada por un aumento de los despidos por necesidades de la empresa” agrega.

De hecho, según los datos de la Dirección del Trabajo sobre la causal de despido por necesidad de la empresa, en octubre del 2025 (último dato disponible) se totalizaron 43.287 despidos, lo que se traduce en un alza anual de 10,2%, la octava alza consecutiva de esta serie.

Si se analiza el acumulado del año, es decir, entre enero y octubre, suman 415.010, un alza de 7,1% anual. En número, en tanto, este es el mayor nivel acumulado a agosto desde 2020 -en plena pandemia-, cuando hubo 436.005 despidos por esta causal.

“Este deterioro del empleo asalariado, especialmente en el sector privado, se vincula con la ausencia de una agenda pro-empleo (a menos de dos meses de un cambio de gobierno), en paralelo a la implementación de políticas que han elevado de manera significativa los costos laborales. Esto no es inocuo, pues se traduce en un empeoramiento de la calidad de los pocos empleos que hoy se están creando”, puntualiza Cifuentes.