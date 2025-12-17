Despidos por necesidad de la empresa superan los 400 mil a octubre y va camino a alcanzar el nivel del peor año de la pandemia

El mercado laboral ha mostrado cifras mixtas durante los últimos meses, aunque con una leve mejora en los datos del INE de octubre. Esto, porque se crearon 137.426 puestos de trabajo, la mejor cifra desde el trimestre septiembre-noviembre de 2024, dejando atrás los peores meses en el que incluso se llegó a registrar una variación nula.

Según indicó el INE a fines de noviembre, la tasa de desempleo se ubicó en 8,4% durante el trimestre agosto–octubre de 2025, un descenso de 0,2 pp. en doce meses, producto del alza de las personas ocupadas (1,5%), mayor a la presentada en la fuerza de trabajo (1,3%) e incidida tanto por las mujeres (2,7%) como por los hombres (0,5%). El nivel del desempleo es el menor desde el trimestre de noviembre a enero del 2023 (8,4%) y lleva cinco meses seguidos a la baja.

Con todo, la creación de empleo está muy por debajo de lo que se registraba hace un año atrás y este miércoles se conoció otro dato clave que sigue en terreno negativo: el informe mensual de la Dirección del Trabajo sobre causales de despidos, en particular sobre la causal por necesidad de la empresa, que es la que se relaciona más con el ciclo económico.

Así, esta causal es la más observada por los expertos y, en general, sigue la tendencia del empleo formal.

Para los economistas, la evolución de los despidos por necesidad de la empresa es un antecedente relevante de monitorear al analizar la situación del mercado laboral, en conjunto con otros indicadores, sobre todo cuando se estudia el empleo privado asalariado.

De acuerdo a este reporte, en octubre del 2025 se totalizaron 43.287 despidos por necesidad de la empresa, lo que se traduce en un alza anual de 10,2%, la octava alza consecutiva de esta serie.

Si se analiza el acumulado del año, es decir, entre enero y octubre, suman 415.010, un alza de 7,1% anual. En número, en tanto, este es el mayor nivel acumulado a agosto desde 2020 -en plena pandemia-, cuando hubo 436.005 despidos por esta causal.

Ese año terminó con un total de 506.574 despidos por esa causal. Los expertos han venido alertando los últimos meses que al cierre de 2025 se podría incluso superar esos registros, dando cuenta de lo complejo que está la situación del mercado laboral. El dato de octubre ratifica un ritmo en el que efectivamente se podría sobrepasar ese hito o llegar muy cerca de este.

Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP (OCEC-UDP), explica que “los términos de contrato por la causal del artículo 161 Nº1, esto es, por necesidades de la empresa, se asocian a procesos de racionalización o modernización, bajas en la productividad o cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. Por ende, la evolución de los despidos por necesidades de la empresa está relacionada con la situación económica y es uno de los antecedentes a monitorear al analizar la situación del mercado laboral, en conjunto con otros indicadores”.

El experto agrega que “con el crecimiento interanual de 10,2% en octubre 2025, los despidos por necesidad de la empresa llevan 8 meses consecutivos mostrando incrementos interanuales, confirmando una tendencia al alza. Así, este indicador se suma a una batería de cifras que muestra que, pese a la leve reducción de la tasa de desempleo, tenemos aún un mercado laboral debilitado marcado por varios hechos: la tasa de desempleo sigue en un nivel históricamente alto, el subempleo lidera la generación de puestos de trabajo, la destrucción anual de empleo asalariado formal en el segmento de las mipes (micro y pequeña empresa) y el aumento del desempleo de larga duración, entre otros”.

Por su parte, la economista de LyD, Ingrid Jones, releva que “en lo que va del año se han desvinculado por esta razón cerca de 415.000 personas, unas 27.000 personas más que el año pasado entre los meses de enero y octubre. Esto es consistente con un empleo asalariado privado que ha mostrado una moderacion en su crecimiento, y costos laborales que siguen por sobre sus niveles históricos”.