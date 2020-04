Clasificadora ICR reduce nota a bonos de Enjoy ante inicio de procedimiento de reorganización judical

Luego que este viernes la cadena de casinos y hoteles Enjoy, controlada por el fondo estadonidense Advent, anunciara el inicio de un procedimiento concursal de reorganización judicial, la clasificadora modificó su nota de solvencia/bonos de la compañía desde categoría BBB-/En Observación hasta categoría C/En Observación.

La clasificación de los efectos de comercio, por su parte, se modificó desde categoría N3/BBB- hasta categoría N4/C y los títulos accionarios a Segunda Clase.

“Como habíamos mencionado en comunicados anteriores, la compañía presenta una debilitada situación financiera, lo que se intensificó con la crisis social iniciada en octubre de este año (que provocó un cambio de clasificación y tendencia por parte de ICR el 12 de diciembre recién pasado) y con las medidas adoptadas por el regulador para hacer frente a la crisis sanitaria actual, lo que provocó un segundo ajuste de clasificación el 23 de marzo de 2020”, señaló la clasificadora.

Asimismo indicó que “consideramos que el procedimiento concursal de reorganización al cual se va a someter Enjoy ratifica lo que hemos mencionado con anterioridad: que aun cuando desarrolla su negocio en un ambiente regulatorio favorable para los incumbentes, con propiedades en buenas ubicaciones geográficas, activos de alta calidad y market share relevante, esto no se traduce en una generación adecuada de flujo para el stock de deuda que consolida”.

Lo anterior, afirmó, ha derivado en el esfuerzo continuo de la administración por optimizar su calendario de amortización, debiendo negociar con acreedores en más de una oportunidad.

Ello según aseveró “es relevante porque, aun cuando Enjoy concluya exitosamente las negociaciones con los acreedores (estableciendo un perfil de pago acorde con su generación de caja), eso no implica per se que operacionalmente la compañía de un vuelco a los márgenes, rentabilidades y resultados que hemos observado hasta ahora, lo que significa que el esfuerzo no sólo debería estar puesto en reestructurar la deuda (que es lo que ha hecho hasta entonces la administración producto de la baja generación de flujo de esta compañía), sino que en establecer una hoja de ruta que le dé continuidad cierta a esta compañía”.

La clasificadora indicó que si en su último comunicado de marzo había indicado que no descartaba que los siguientes períodos se pudieran producir nuevos ajustes a la clasificación, la tendencia se mantuvo En Observación dadas las iniciativas que estaba potenciando la administración para reorganizar su estructura de balance, lo que evitó que la rebaja del rating de marzo 2020 fuera mayor.

Al respecto sostuvo que dado el inicio del procedimiento concursal, no se descartan nuevos cambios de clasificación, dependiendo cómo se materialice el proceso de reorganización iniciado por Enjoy, y las consecuencias que ello tenga en los instrumentos de deuda pública (bonos y efectos de comercio), lo que justifica la actual tendencia En Observación.