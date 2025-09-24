SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Clínicas alertan por proyecto que restringe trabajo de mujeres en el sector salud

El gremio que reúne a las clínicas manifestó su preocupación por el proyecto de ley que restringe el trabajo nocturno de embarazadas y cuidadores de menores de dos años, advirtiendo que podría afectar la continuidad de atención, generar una contracción del empleo y establecer cargas regulatorias injustas y discriminatorias para el sector salud privado.

Leonardo CárdenasPor 
Leonardo Cárdenas
Imagen referencial de mujer joven en una clínica. Foto: Istock. SDI Productions

El proyecto de ley que modifica el trabajo nocturno de mujeres embarazadas y personas que tengan bajo cuidado a menores de dos años genera preocupación en la industria de salud privada. Así lo expresó el pasado 16 de septiembre, la Asociación de Clínicas ante la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados. La agrupación alertó que la iniciativa “implica una significativa contracción del empleo de esas personas, ya que existen 270 mil menores de dos años, en forma rotativa”.

El gremio -por medio de una minuta enviada a la Comisión- reflotó el recuadro que incluyó el Banco Central en su último Informe de Política Monetaria (Ipom), en el que calcula los impactos de las políticas laborales impulsadas por el Ejecutivo en el empleo. El ente emisor señaló que las leyes de salario mínimo y 40 horas han encarecido la contratación, reduciendo el empleo formal y acelerando la automatización.

“Siguiendo la línea de análisis del Banco Central, en lo relativo al empleo, esta nueva restricción al empleo de un grupo de trabajadores, insiste en medidas que se contraponen a la contratación de trabajadores de un grupo de terminado, ya que se restringen las facultades de organización y administración (crear turnos nocturnos) del empleador”, consignó la presentación del gremio y la minuta.

“Insistimos, que si se ha generado un conflicto en alguna institución de salud, ello se resuelve por vías de negociación y mediación, pero no es posible resolverlo con medidas restrictivas de aplicación general”.

Durante la sesión, el presidente de Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida, realizó una exposición remota de 15 minutos. Si bien su presentación y minuta incluían una crítica al Banco Central, esta no fue mencionada verbalmente, ya que, debido al tiempo limitado, solo alcanzó a presentar las primeras diapositivas de su PowerPoint.

Clínicas de Chile agrupa a 49 prestadores acreditados en todo el país. El 53,4% de las prestaciones corresponde a pacientes de Fonasa. Cada año, 11 millones de personas se atienden en el sistema privado, donde se realizan 1,2 millones de intervenciones quirúrgicas y 83,2 millones de exámenes de diagnóstico. En total, 285 mil personas trabajan en clínicas privadas.

El proyecto nace de una moción de los diputados Ana María Gazmuri, Claudia Mix, Camila Musante, Carolina Tello, Andrés Celis, Juan Santana, Héctor Ulloa y Andrés Giordano, presidente de la Comisión del Trabajo. Segun el informe de los diputados que promueven la iniciativa, “la pandemia que azotó Chile dejó una grave brecha en los avances de inclusión laboral femenina, en políticas de corresponsabilidad y en medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal”.

Agregan que “nuestro país, hasta 2020, tenía una nutrida agenda legislativa y desarrollo de políticas públicas en materias de género, entre ellas, aquellas relativas a la incorporación femenina en el mercado, regulación de la violencia de género, interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, incentivos a la participación electoral, fortalecimiento en políticas de género en el sector público y privado, entre otras, aun estando al debe en materia de corresponsabilidad y reconocimiento del trabajo de cuidados”.

Sin embargo, para el gremio de Clínicas el proyecto viene a generar más problemas que beneficios. “El proyecto elimina la posibilidad de consentimiento individual, entregándose exclusivamente al sindicato, por lo que si no existe uno, no se podrá optar a jornada excepcional. Adicionalmente, se reduce el rol fiscalizador de la DT como ente especializado, sustituyéndolo por la sola autorización sindical, lo que restringe derechos ya reconocidos y desestima la institucionalidad laboral existentes”.

Asimismo, El proyecto impone exclusivamente a los prestadores de salud institucionales privados, una carga que no se aplica a ningún otro sector económico ni de servicios, generando un trato desigual y carente de justificación razonable.

“Se establece una diferenciación, discriminación y carga arbitraria, pues trabajadores de otros rubros que también operan con turnos nocturnos (transporte, seguridad, minería, etc.) no quedan sujetos a la misma restricción. Se produce un gravamen regulatorio concentrado en un sector específico, distorsionando la igualdad jurídica que debe imperar entre empleadores y prestadores de distintos ámbitos”.

Según el gremio la aplicación práctica de esta propuesta puede llegar a ser imposible o en extremo compleja, puesto que se entrecruzan al menos tres elementos a considerar como la complejidad de los turnos ya pactados, tanto diurnos, como nocturnos y mixtos; las remuneraciones asociadas al cumplimiento de turnos nocturnos y horas extraordinarias; y los acuerdos que al haber sido pactados en forma colectiva, no pueden retrotraerse mediante anexos individuales por tratarse de una cláusula en la que la parte es el sindicato y no el trabajador, implicando ello abrir nuevamente las negociaciones cerradas en las que se han llegado a acuerdos sobre jornada y turnos.

“Incumplirlos podría constituir una práctica antisindical y desencadenar los juicios, indemnizaciones y sanciones respectivas”, agregó el gremio.

A raíz de este artículo, Clínicas de Chile A.G, señaló que “asistimos la semana pasada a la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, para entregar nuestras consideraciones y puntos de vista técnicos respecto del proyecto de ley que busca modificar el cuarto turno. Esto, debido a que la norma podría implicar efectos sanitarios y afectar aspectos relevantes en la continuidad de atención de los pacientes, como también la variable laboral”.

Apoyo

La presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada, Gloria Flores, expuso ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde manifestó su respaldo al proyecto impulsado por parlamentarios.

Durante su intervención, la dirigenta señaló que “proteger la maternidad y la infancia no es un beneficio individual, sino una inversión en el futuro del país. Garantizar condiciones laborales compatibles con el cuidado temprano es clave para la salud de las familias y para revertir la tendencia de baja natalidad”.

Asimismo, expresó que apoyan la iniciativa y solicitaron ampliar su cobertura a padres, tutores y adoptantes, con el objetivo de evitar discriminación indirecta y promover la corresponsabilidad en el cuidado, avanzando hacia un sistema laboral más justo e inclusivo.

“Proteger a las trabajadoras de la salud es también proteger a sus hijos y a los pacientes”, subrayó.

“Este Congreso tiene la oportunidad de avanzar hacia un país que no obligue a las mujeres a elegir entre la maternidad y su vocación profesional”, concluyó.

Lee también:

Más sobre:NegociosEmpresasSaludClínicasConflictoFA

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senador Edwards y candidatura a la ONU: “Boric dice que Trump es un mentiroso, ¿creerá que EE.UU. no va a vetar a Bachelet?”

“No la socializó”: Candidatura de Bachelet a la ONU no fue sondeada previamente con la oposición ni comisiones de RR.EE.

Los cálculos íntimos de La Moneda y Bachelet para lanzar candidatura a la ONU

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky

De Londres a París: Carolina Tohá dará charlas en Europa y toma distancia de presiones para sumarse al comando de Jara

Por solicitud del Minsal: el desconocido pronunciamiento del Cavei ante nuevo medicamento contra el virus sincicial

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

4.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

5.
Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres

Senador Edwards y candidatura a la ONU: “Boric dice que Trump es un mentiroso, ¿creerá que EE.UU. no va a vetar a Bachelet?”
Chile

Senador Edwards y candidatura a la ONU: “Boric dice que Trump es un mentiroso, ¿creerá que EE.UU. no va a vetar a Bachelet?”

“No la socializó”: Candidatura de Bachelet a la ONU no fue sondeada previamente con la oposición ni comisiones de RR.EE.

Los cálculos íntimos de La Moneda y Bachelet para lanzar candidatura a la ONU

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio
Negocios

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Multigremial Nacional se suma al llamado de formalizar a inmigrantes irregulares en Chile

José Antonio Kast y ajuste fiscal de US$ 6.000 millones: “En 18 meses júzguenme y me piden el cargo”

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU
Tendencias

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)

Quiebres, lesiones y nuevos afectos: la difícil reconstrucción de Alejandro Tabilo para volver a ganar un torneo ATP
El Deportivo

Quiebres, lesiones y nuevos afectos: la difícil reconstrucción de Alejandro Tabilo para volver a ganar un torneo ATP

Australia finaliza su preparación para el Mundial Sub 20 en La Casa del Futbolista del Sifup

La increíble recuperación de Lucas Di Yorio que lo tiene peleando por un puesto para la revancha de la U con Alianza Lima

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
Cultura y entretención

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky
Mundo

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky

Brasil confía en que la “buena química” entre Lula y Trump desbloquee el ‘impasse’ arancelario con Estados Unidos

Zelenski llama a presionar a Rusia para poner fin a la guerra: “Hemos de utilizar todas las medidas que disponemos”

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?