CMF otorga autorización de funcionamiento a Tenpo Bank Chile

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que, habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, autorizó el funcionamiento de Tenpo Bank Chile.

De esta manera se completa el proceso de licenciamiento de esta entidad, que ya contaba con la autorización de existencia. Con esta última etapa se acredita que Tenpo Bank Chile se encuentra preparado para desarrollar su giro.

De acuerdo con lo contemplado en la Ley General de Bancos (art.31) Tenpo Bank Chile cuenta con un plazo máximo de un año para iniciar sus actividades.

La fintech Tenpo pertenece a Grupo Credicorp, holding peruano - que en 2012 entró a Chile tras adquirir IM Trust-, y que a través de Credicorp Capital administra activos en Chile, Perú y Colombia.

Los planes del grupo son convertir a Tempo en un banco digital, con lo que se convertiría en el primer neobanco de Chile.

Tenpo desde sus inicios

La historia de Tenpo parte en 2019, sin tarjetas y con otro nombre: Multicaja. Resulta que ese año, Krealo, el brazo corporativo de capital de riesgo del principal grupo financiero peruano, Credicorp, compró en cerca de US$19 millones el área de negocios digitales de la chilena Multicaja, de la cual Sonda era el principal accionista; seguida por quien había fundado dicha compañía en 2018, Javier Etcheberry, actual exdirector del Servicio de Impuestos Internos.

En enero de 2020 la CMF los autorizó para funcionar con el giro exclusivo de emisor de tarjeta de prepago. Ese mes iniciaron el piloto y sacaron los primeros 71 plásticos de este tipo. Por esos días también cambiaron su razón social de Multicaja Prepago S.A. a Tenpo Prepago S.A.

Ese nombre tiene dos orígenes. Uno hace referencia a un modismo chileno: “ten po”, como aludiendo a alguien que le pasa dinero a otra persona. Y la otra versión apunta al “valor del tempo”, pero con N, que ahora hace más sentido que nunca, en línea con un cartel que instalaron hace algunos días donde convergen las comunas de Providencia y Las Condes: “Tenpo con N de Neobanco”, anunciaba.

El lanzamiento comercial ocurrió unos meses después, en julio, y a los dos años de ese hito ya casi llegaban a 1 millón de tarjetas de prepago.

El nombre que tenía por ese entonces la sociedad quedó obsoleto. Es que ya no solo tenían en mente ofrecer tarjetas de prepago, sino también de crédito. En diciembre de 2022 se convirtieron en Tenpo Payments S.A.

El paso al crédito

Pero todavía faltaba obtener la autorización de la CMF para poder ofrecer este tipo de plásticos, visto bueno que llegó en julio de 2023. Ese mismo mes sacaron las primeras 158 tarjetas de crédito, a modo de piloto. Y un par de meses después hicieron el lanzamiento oficial, en septiembre.

En febrero del año pasado la CMF autorizó la existencia y aprobó los estatutos de Tenpo Bank Chile y la empresa esperaba conseguir la autorización para funcionar en 2025.