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    CMF plantea flexibilización para retiro de las tarjetas de coordenadas en transacciones bancarias

    La Comisión Para el Mercado Financiero propone que grupos específicos de clientes, determinados por los propios emisores mediante criterios objetivos, continúen utilizando tarjetas de coordenadas como mecanismo de autenticación.

    Por 
    Patricia San Juan
    CMF plantea flexibilización para retiro de las tarjetas de coordenadas en transacciones bancarias.

    La Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) puso en consulta una modificación a la norma que establece los estándares mínimos de seguridad y autenticación necesarios para la ejecución de transacciones electrónicas, que entre otras medidas, considera el fin del uso de la tarjetas de coordenadas para las operaciones bancarias a partir del 1 de agosto de este año.

    El organismo regulador señaló mediante un comunicado que “con el objeto de facilitar la transición de los clientes financieros hacia el nuevo mecanismo de Autenticación Reforzada, la CMF pone en consulta una propuesta normativa que contempla que grupos específicos de clientes -determinados por los propios emisores mediante criterios objetivos-, continúen utilizando tarjetas de coordenadas como mecanismo de autenticación”.

    Precisó que, de esta manera, se busca evitar que aquellos clientes que presentan dificultades en el reemplazo de sus mecanismos de autenticación, ya sea por problemas de accesibilidad, desplazamiento u otras limitaciones, queden impedidos de realizar operaciones mediante medios digitales.

    CMF cede y aplaza norma que elimina tarjetas de coordenadas JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Plazos

    Asimismo indicó que las entidades que opten por establecer estos grupos específicos de clientes deberán informarlo a la CMF a más tardar el 1 de agosto de 2026, indicando la justificación de los criterios utilizados, el número de clientes incluido en cada grupo y el total de clientes involucrados.

    Además informó que, en las operaciones en las cuales se utilicen tarjetas de coordenadas, la autenticación no será considerada Autenticación Reforzada de Clientes (ARC).

    El periodo de la consulta pública finaliza el 14 de abril de este año.

    Inicialmente eliminación de la tarjeta de coordenadas estaba contemplada para entrar en vigencia el 1 de agosto de 2025, pero la CMF decidió aplazarla por un año en medio de la polémica ante las críticas por las dificultades que los adultos mayores podrían presentar ante la nueva modalidad de verificación de datos, considerando que no todos tienen o manejan teléfonos inteligentes.

    Más sobre:FinanzasBancosTarjetas de CoordenadasCMF

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