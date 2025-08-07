SUSCRÍBETE
CMF cede y aplaza norma que elimina tarjetas de coordenadas

"Esta decisión busca que los emisores de medios de pago puedan contar con un mayor plazo para implementar la transición de sus usuarios hacia sistemas más robustos de autenticación", dijo e3l regulador.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena
CMF cede y aplaza norma que elimina tarjetas de coordenadas Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Mediante un comunicado, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó de la postergación de la la entrada en vigencia, hasta el 01 de agosto de 2026, de la norma que elimina las tarjetas de coordenadas, como mecanismo de autenticación para pagos y transacciones electrónicas.

Según detalló el regulador, “esta decisión busca que los emisores de medios de pago puedan contar con un mayor plazo para implementar la transición de sus usuarios hacia sistemas más robustos de autenticación, en especial para aquellos grupos de personas más intensivos en el uso de medios impresos, como lo son las tarjetas de coordenadas”.

Cabe recordar que la Norma de Carácter General N° 538, publicada el pasado 17 de junio, elevó los estándares de seguridad mediante los cuales las instituciones financieras identifican a sus clientes, con el objetivo de disminuir los riesgos de fraudes en las transacciones electrónicas.

Junto con lo anterior, la CMF informó que decidió aplazar la entrada en vigencia de los casos obligatorios de uso de Autenticación Reforzada de Clientes (ARC), de manera que la eliminación de las tarjetas de coordenadas y los casos obligatorios de ARC entren en vigor en el mismo momento.

La CMF recordó que de acuerdo con la normativa de la CMF, las instituciones financieras deben resguardar la continuidad de los servicios a sus clientes y, asimismo, mantenerlos informados respecto a la implementación de los ajustes que generen cambios en la forma como operan habitualmente sus productos.

