    CMF sanciona a expresidente del directorio y exgerente general de Clínica Las Condes por actuar sin el debido respaldo

    Jerónimo García y Alejandro Gil fueron sancionados por ejecutar acciones legales antes de la aprobación del acta.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo
    Archivo: Alejandro Gil. Andres Perez

    La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó una sanción de censura contra el exgerente general de Clínica Las Condes (CLC), Jerónimo García, y el expresidente del directorio de la firma, Alejandro Gil. El consejo de la CMF fijó la penalización por realizar una demanda a nombre de la CLC sin contar con el acta aprobada ni autorización unánime del directorio para ejecutarlo.

    “Las personas sancionadas ejecutaron un acuerdo de directorio, sin que el acta hubiese sido debidamente firmada por los directores asistentes a dicha sesión, lo que introduce un riesgo en el gobierno corporativo de la sociedad, al ejecutar decisiones institucionales sin el debido respaldo”, resaltó la CMF para explicar la sanción aplicada el 12 de diciembre en un comunicado publicado este lunes 29 de diciembre.

    Jerónimo García, ex gerente general de Clínica Las Condes (CLC).

    El caso se remonta a que el 17 de mayo de 2021, Gracía y Gil presentaron una querella en contra del exgerente general de CLC, Fredy Jacial Ellis, por el presunto delito de administración desleal. Una acción que estaba respaldada por el directorio de CLC el 13 de mayo de 2021, pero la formalización de este hecho no se acreditó en la forma que mandata la ley, según explicó la CMF en el documento de la sanción.

    Según explica el documento, el acta del 13 de mayo recién fue enviada por la secretaria de actas el 25 de mayo para su revisión y firma por parte de los directores.

    “No constó que el directorio autorizara ejecutar el acuerdo sin esperar la aprobación y firma del acta. Tampoco en la grabación de la sesión consta un acuerdo de esa naturaleza”, comentó la CMF en la resolución de sanción.

    Sobre los descargos de las defensas, que se hicieron por separado, la CMF dijo que “los antecedentes dan cuenta de forma indubitada de que, a la fecha de la presentación de la querella, el acta no había siquiera circulado para su revisión”.

    “La conducta desplegada por el Sr. Alejandro Gil y el Sr. Jerónimo García no constituye un mero descuido administrativo, sino la ejecución de un acuerdo de directorio al margen del cumplimiento de las formalidades legales”, resaltó la CMF.

    Clínica Las Condes JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Respecto a la acción judicial, la CMF recordó que la demanda contra Jacial fue sobreseída con condena en costas a CLC el 21 de septiembre de 2021. “Posteriormente, en mayo de 2022, el señor Jacial, en calidad de víctima, presentó ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago una querella por el delito de querella calumniosa, cuya investigación está a cargo de la Fiscalía de Las Condes”, añadió.

    Sin embargo, el texto apunta que el desarrollo de la acción judicial que originó la sanción no es un contenido. “relevante para estos efectos (de sanción)”.

    La sanción también se da en el contexto de que la CMF no tenía antecedentes de este tipo de Gil y García en los últimos cinco años.

    Las respuestas en el caso, a nombre de CLC, fueron realizadas por la actual administración, en cuya propiedad participan Euroamérica y Clínica Indisa. Una nueva gestión que la semana pasada anunció que encontró irregularidades y algunas inconsistencias contables heredadas de la era Gil por casi $73 mil millones en menor patrimonio y que prepara acciones judiciales por este motivo.

