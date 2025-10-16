CNE afirma que colaborará con auditoría anunciada por la Contraloría tras error en cálculo de tarifas de la luz

Esta tarde, desde la Comisión Nacional de Energía (CNE) anunciaron su activa colaboración con la auditoría que inició la Contraloría General de la República (CGR), tras el error en el cálculo de las tarifas de la luz.

Más temprano, el ente fiscalizador señaló que será el Departamento de Investigaciones Especiales el encargado de realizar la auditoría “de procesos en la CNE y demás instituciones intervinientes”.

A través de un comunicado, la entidad señaló que tomó conocimiento de la determinación de la CGR “en el marco de los hechos de público conocimiento relacionados con la publicación del Informe Técnico Preliminar (ITP) del Precio del Nudo Promedio (NPN)”.

Ante lo anterior, la CNE señala que “colaborará plenamente con la labor de fiscalización que llevará adelante la Contraloría, poniendo a su disposición toda la información, antecedentes y equipos técnicos que sean requeridos para el desarrollo de su labor”.

Asimismo, el organismo reiteró su compromiso “con la transparencia, el cumplimiento de la normativa vigente y el fortalecimiento de sus procesos internos”.

Esto, con la finalidad, sostienen, de resguardar el correcto funcionamiento del sector energético y el interés público.

Cabe señalar que durante esta jornada, el gobierno le pidió la renuncia al subsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla Ayancán, al tiempo que, desde el Ministerio de Energía, también anunciaron una revisión de los procesos del organismo.