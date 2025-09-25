SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Preocupaciones por el suministro disparan al precio del cobre a su nivel más alto desde mayo de 2024

Goldman Sachs rebajó sus pronósticos de suministro de cobre para 2025 y 2026 tras la interrupción en la mina Grasberg de Indonesia, la segunda más grande del mundo.

David NogalesPor 
David Nogales
Fuerte aumento del precio del cobre Oliver Llaneza Hesse

Buenas noticias para las arcas fiscales. El precio del cobre experimentó un sólido aumento en los mercados internacionales ante las preocupaciones por el suministro del metal rojo en medio de la alta demanda.

El precio del cobre se cotizó en US$ 4,67 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, lo que supone su mayor nivel desde el 28 de mayo del 2024, de acuerdo a los datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Se trata de un aumento de 4,56% en relación al cierre previo, lo que a su vez supone la mayor alza diaria desde el 10 de abril pasado.

Las alzas comenzaron ayer, cuando el precio reaccionó de manera directa a la declaración de fuerza mayor en Grasberg, la segunda mina de cobre más grande del mundo.

Por qué sube el precio del cobre Oliver Llaneza Hesse

Los futuros del metal rojo en Nueva York (COMEX) superaban los US$ 4,9 por libra en horas de esta mañana, consolidando un repunte que responde a factores de oferta más que a un giro especulativo desmedido.

“A diferencia de otros episodios de volatilidad, este movimiento parece estar respaldado por fundamentos. El rally luce más técnico y progresivo que explosivo, a pesar del gran avance de ayer, con señales de consolidación en torno a zonas clave”, dijo Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria.

“La demanda estructural, ligada a sectores como electromovilidad, energías renovables e infraestructura, sigue actuando como soporte de mediano plazo, reforzando los fundamentos de un cobre estratégico para la transición energética y disrupciones tecnológicas”, agregó.

Por qué sube el precio del cobre Oliver Llaneza Hesse

Goldman Sachs y el cobre

A lo de Grasberg se suman declaraciones de fuerza mayor en otros centros mineros. En Chile, la división El Teniente, la más relevante en materia de producción de Codelco, aún no retoma el 100% de sus operaciones tras el fatal accidente del 31 de julio pasado.

En ese contexto, y con el telón de fondo de Grasberg, Goldman Sachs rebajó sus pronósticos de suministro de cobre para 2025 y 2026.

“Estimamos que habrá una pérdida total de 525 kt (kilotoneladas) de suministro de cobre de mina como resultado de la interrupción”, declaró Goldman Sachs, recortando su previsión de suministro mundial de mina para H2 2025 en 160 kt y su previsión para 2026 en 200 kt.

Lee también:

Más sobre:CobreGrasberg

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic

“Operación Araucanía”: Carabineros detiene a 21 personas en masivo despliegue antidroga

Qué es un swap, el contrato financiero que negocia Estados Unidos con Argentina

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Acción de Latam cae por nueva venta de uno de sus exacreedores, pero analistas ven un buen panorama para la aerolínea

Caso Monsalve: abogada de Providel pidió acceso a videos e insiste en “conflicto de interés” de fiscales

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

4.
El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

5.
El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

Rating del miércoles 24 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 24 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian prolongado corte de agua en 3 comunas de la RM desde este jueves

Anuncian prolongado corte de agua en 3 comunas de la RM desde este jueves

“Operación Araucanía”: Carabineros detiene a 21 personas en masivo despliegue antidroga
Chile

“Operación Araucanía”: Carabineros detiene a 21 personas en masivo despliegue antidroga

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

Rating del miércoles 24 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Qué es un swap, el contrato financiero que negocia Estados Unidos con Argentina
Negocios

Qué es un swap, el contrato financiero que negocia Estados Unidos con Argentina

Acción de Latam cae por nueva venta de uno de sus exacreedores, pero analistas ven un buen panorama para la aerolínea

Preocupaciones por el suministro disparan al precio del cobre a su nivel más alto desde mayo de 2024

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes
Tendencias

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto

El operativo “anti espía” de Néstor Gorosito en la antesala de la revancha entre la U y Alianza Lima
El Deportivo

El operativo “anti espía” de Néstor Gorosito en la antesala de la revancha entre la U y Alianza Lima

“Como club estamos respondiendo por los daños”: la U limpia las secuelas del incendio en el banderazo en La Serena

Entrenador de Terence Crawford ningunea a Canelo Álvarez y descarta una revancha

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic
Cultura y entretención

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic

Consequence of Energy estrena videoclip con la participación de Marko Zaror

Los últimos días de John Bonham de Led Zeppelin: el martirio del gigante

“Huachicol fiscal”: la millonaria trama de corrupción al descubierto en México
Mundo

“Huachicol fiscal”: la millonaria trama de corrupción al descubierto en México

Rusia niega cualquier implicación en los sobrevuelos de drones en Dinamarca y habla de “provocación”

Justicia francesa condena a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?