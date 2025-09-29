Codelco cierra reapertura de bonos por US$1.400 millones para financiar proyectos estructurales

La cuprífera estatal chilena Codelco informó el lunes que concretó una operación clave de financiamiento para sus proyectos estructurales, al cerrar exitosamente una reapertura de bonos por un total de US$1.400 millones.

La operación, liderada por el Bank of America, Credit Agricole, JP Morgan y Santander, implicó la reapertura de los bonos originalmente emitidos en enero de 2025 con vencimiento a 10 y 30 años, que alcanzaron rendimientos del 5,393% y 6,230%, respectivamente, de acuerdo a un hecho esencial de la firma.

“Esta colocación representa un importante paso para fortalecer la posición financiera de la estatal y su capacidad para abordar la modernización de sus operaciones”, expresó la minera estatal en un comunicado.

La demanda por las notas de deuda superó las expectativas, con un libro que excedió los US$5.700 millones y convocó la participación de más de 250 órdenes.

Además, los spreads alcanzados frente a los bonos del Tesoro de EE.UU. fueron de 125 y 152 puntos base para los vencimientos de 2035 y 2055, respectivamente, lográndose las mejores condiciones de colocación de los últimos 20 años y 5 años en cada caso.

El vicepresidente de finanzas de Codelco, Alejandro Sanhueza, dijo que el plazo de vencimiento de los bonos se ajusta con la generación de flujos de los proyectos actualmente en construcción.

“Estos fondos nos permitirán enfrentar la necesidad de prolongar la vida útil de nuestros principales yacimientos, aumentar los niveles de producción y maximizar el valor para la corporación y el país”, apuntó Sanhueza.