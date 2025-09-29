SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Codelco cierra reapertura de bonos por US$1.400 millones para financiar proyectos estructurales

La demanda por las notas de deuda de la minera estatal casi triplicó la oferta. Según la empresa, logró condiciones de colocación históricas con 125 y 152 puntos base sobre los bonos del Tesoro estadounidense para los vencimientos a 10 y a 30 años, respectivamente.

Matías VeraPor 
Matías Vera
Ivan Alvarado

La cuprífera estatal chilena Codelco informó el lunes que concretó una operación clave de financiamiento para sus proyectos estructurales, al cerrar exitosamente una reapertura de bonos por un total de US$1.400 millones.

La operación, liderada por el Bank of America, Credit Agricole, JP Morgan y Santander, implicó la reapertura de los bonos originalmente emitidos en enero de 2025 con vencimiento a 10 y 30 años, que alcanzaron rendimientos del 5,393% y 6,230%, respectivamente, de acuerdo a un hecho esencial de la firma.

“Esta colocación representa un importante paso para fortalecer la posición financiera de la estatal y su capacidad para abordar la modernización de sus operaciones”, expresó la minera estatal en un comunicado.

La demanda por las notas de deuda superó las expectativas, con un libro que excedió los US$5.700 millones y convocó la participación de más de 250 órdenes.

Además, los spreads alcanzados frente a los bonos del Tesoro de EE.UU. fueron de 125 y 152 puntos base para los vencimientos de 2035 y 2055, respectivamente, lográndose las mejores condiciones de colocación de los últimos 20 años y 5 años en cada caso.

El vicepresidente de finanzas de Codelco, Alejandro Sanhueza, dijo que el plazo de vencimiento de los bonos se ajusta con la generación de flujos de los proyectos actualmente en construcción.

“Estos fondos nos permitirán enfrentar la necesidad de prolongar la vida útil de nuestros principales yacimientos, aumentar los niveles de producción y maximizar el valor para la corporación y el país”, apuntó Sanhueza.

Más sobre:CodelcoBonosNegociosPulso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Emiten aviso meteorológico por lluvias y fuertes vientos en la Región de Magallanes

Mall Sport cambia de dueño: Capital Advisors concreta compra del centro comercial a familia Gálmez

Escondida recibe aprobación del “proyecto inaugural” de su millonario plan de inversiones en Chile

Diputado Calisto tras ratificarse su desafuero por investigación por fraude al fisco: “Nos va a permitir esclarecer los hechos”

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps

En decisión divida: Corte Suprema confirma desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

5.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Servicios

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Emiten aviso meteorológico por lluvias y fuertes vientos en la Región de Magallanes
Chile

Emiten aviso meteorológico por lluvias y fuertes vientos en la Región de Magallanes

Diputado Calisto tras ratificarse su desafuero por investigación por fraude al fisco: “Nos va a permitir esclarecer los hechos”

En decisión divida: Corte Suprema confirma desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto

Codelco cierra reapertura de bonos por US$1.400 millones para financiar proyectos estructurales
Negocios

Codelco cierra reapertura de bonos por US$1.400 millones para financiar proyectos estructurales

Mall Sport cambia de dueño: Capital Advisors concreta compra del centro comercial a familia Gálmez

Escondida recibe aprobación del “proyecto inaugural” de su millonario plan de inversiones en Chile

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps
Tendencias

Este router gamer tiene WiFi 7 y alcanza los 9.400 Mbps

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

En vivo: Colombia se enfrenta a Arabia Saudita por el Grupo F del Mundial
El Deportivo

En vivo: Colombia se enfrenta a Arabia Saudita por el Grupo F del Mundial

El potente equipo de Francia se llena de dudas para doblegar a Sudáfrica en su estreno del Mundial Sub 20

“Traté de imitar tu penal frente a Argentina”: la divertida conversación entre el Presidente Boric y Matías Fernández

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual
Cultura y entretención

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

Doja Cat llega a Chile como parte de su “Ma vie world tour 2026”

Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.
Mundo

Nicolás Maduro decreta el estado de excepción en Venezuela ante eventual “agresión” de EE.UU.

Trump acuerda con Netanyahu un plan de paz para Gaza: Israel se retirará por fases y países árabes “van a tratar con Hamas”

Stephen Miller, el “ideólogo en jefe” tras los ataques de EE.UU. contra embarcaciones venezolanas en el Caribe

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición