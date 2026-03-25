Influenza aviar: SAG autosuspende certificación de exportaciones avícolas tras primer caso en plantel industrial en la RM

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó la detección del primer caso positivo de influenza aviar en aves de postura en un plantel industrial ubicado en la comuna de El Monte, en la Región Metropolitana, lo que activó protocolos sanitarios y derivó en la autosuspensión de la certificación de exportaciones de productos avícolas a nivel nacional .

Según informó el organismo, la medida responde a las normativas internacionales vigentes y busca contener y erradicar la enfermedad en el menor tiempo posible. En esa línea, el SAG precisó que “Chile auto suspendió la certificación de exportaciones de todo tipo de productos avícolas”.

En paralelo, el servicio notificó el evento zoosanitario a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) e iniciará gestiones para retomar los envíos .

“Se iniciará gestiones a través de las agregadurías agrícolas en los principales mercados (…) con miras a retomar la certificación de exportaciones avícolas a la brevedad posible”, indicó.

Qué hizo el SAG con exportaciones avícolas tras influenza aviar

El organismo detalló que se mantendrán coordinaciones con países con acuerdos de zonificación zoosanitaria —como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y Reino Unido—, además de abordar de manera individual otros mercados, con el objetivo de avanzar en la reapertura y restablecer los envíos en el menor plazo.

Pese a la medida, el SAG enfatizó que el abastecimiento interno está garantizado y que “el consumo no representa riesgo para la salud pública”, tanto en carne de ave como en huevos.

El caso se enmarca en un brote que ya ha sido detectado en diversas regiones del país —Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, La Araucanía y Magallanes—, afectando aves silvestres y de traspatio. Desde el 4 de marzo, cuando se confirmó el primer caso en aves silvestres en el humedal El Yali, el servicio ha trabajado coordinadamente en la Mesa Técnica de Influenza Aviar liderada por Senapred, junto a organismos como Sernapesca, Conaf y el Ministerio de Salud.