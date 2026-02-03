Codelco firma acuerdo con empresa mundial francesa para optimizar la gestión energética

La estatal Codelco firmó un acuerdo con la empresa mundial de origen francés, Schneider Electric, especialista en tecnología energética. Este acuerdo fue a través de un Memorándum de Entendimiento (MoU). El valor principal de la alianza es impulsar la digitalización y eficiencia energética en la división minera.

“Establecieron una alianza estratégica para el desarrollo y aplicación de tecnologías en automatización, analítica avanzada, gemelos digitales y gestión energética, entre otros ámbitos, reforzando la colaboración como eje para enfrentar los desafíos de la industria”, detalló la estatal.

El memorándum tiene una duración inicial de dos años y permitiría avanzar en ámbitos clave para el sector, tales como la modernización del sistema de operaciones de Codelco y optimización de procesos a través de la gestión energética o el método de gemelas digitales (simulación de sistemas o procesos con el objetivo de predecir resultados o probar cambios), entre otros, según explican desde Codelco.

Los firmantes del MoU fueron Julio Díaz, vicepresidente de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación de Codelco; y Jorge De la Rivera, vicepresidente de Automatización Industrial para Sudamérica de Schneider Electric

Según Julio Díaz, vicepresidente de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación de Codelco, existen desafíos en materia de seguridad, productividad y sostenibilidad. La clave para abordarlos es “la colaboración con los distintos actores que componen el ecosistema, y esto es parte de la mirada estratégica que estamos potenciando en la corporación. Ser partners tecnológicos con Schneider Electric reafirma esta visión y nos permite avanzar hacia una minería preparada para el presente y el futuro”, asegura.

“En Schneider Electric creemos firmemente que la combinación de tecnología, expertise y colaboración es clave para enfrentar los desafíos actuales de la industria minera”, dijo por su parte Jorge De la Rivera, vicepresidente de Automatización Industrial para Sudamérica de Schneider Electric.

Próximamente, Schneider Electric inaugurará el Innovation Hub en Santiago, un espacio que por lo demás, Codelco podrá hacer uso gracias al convenio pactado. De igual forma, esta alianza contempla el desarrollo de pilotos y pruebas de nuevas tecnologías y workshops.

Con más de 180 años de historia, la empresa de origen francés fue fundada por los hermanos Adolphe y Joseph-Eugène Schneider. Tiene presencia en más de 100 países y comenzó con la fabricación de hierro utilizando máquinas alimentadas con carbón y vapor, estableció plantas siderúrgicas y entró al en ese entonces emergente sector eléctrico.