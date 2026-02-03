SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Codelco firma acuerdo con empresa mundial francesa para optimizar la gestión energética

    Con una duración de dos años, la nueva alianza entre Codelco y Schneider Electric busca impulsar temas como digitalización y eficiencia energética en las operaciones mineras.

    Sofía LópezPor 
    Sofía López
    Los equipos de Codelco y Schneider Electric involucrados en la firma del acuerdo

    La estatal Codelco firmó un acuerdo con la empresa mundial de origen francés, Schneider Electric, especialista en tecnología energética. Este acuerdo fue a través de un Memorándum de Entendimiento (MoU). El valor principal de la alianza es impulsar la digitalización y eficiencia energética en la división minera.

    “Establecieron una alianza estratégica para el desarrollo y aplicación de tecnologías en automatización, analítica avanzada, gemelos digitales y gestión energética, entre otros ámbitos, reforzando la colaboración como eje para enfrentar los desafíos de la industria”, detalló la estatal.

    El memorándum tiene una duración inicial de dos años y permitiría avanzar en ámbitos clave para el sector, tales como la modernización del sistema de operaciones de Codelco y optimización de procesos a través de la gestión energética o el método de gemelas digitales (simulación de sistemas o procesos con el objetivo de predecir resultados o probar cambios), entre otros, según explican desde Codelco.

    Los firmantes del MoU fueron Julio Díaz, vicepresidente de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación de Codelco; y Jorge De la Rivera, vicepresidente de Automatización Industrial para Sudamérica de Schneider Electric

    Según Julio Díaz, vicepresidente de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación de Codelco, existen desafíos en materia de seguridad, productividad y sostenibilidad. La clave para abordarlos es “la colaboración con los distintos actores que componen el ecosistema, y esto es parte de la mirada estratégica que estamos potenciando en la corporación. Ser partners tecnológicos con Schneider Electric reafirma esta visión y nos permite avanzar hacia una minería preparada para el presente y el futuro”, asegura.

    “En Schneider Electric creemos firmemente que la combinación de tecnología, expertise y colaboración es clave para enfrentar los desafíos actuales de la industria minera”, dijo por su parte Jorge De la Rivera, vicepresidente de Automatización Industrial para Sudamérica de Schneider Electric.

    Próximamente, Schneider Electric inaugurará el Innovation Hub en Santiago, un espacio que por lo demás, Codelco podrá hacer uso gracias al convenio pactado. De igual forma, esta alianza contempla el desarrollo de pilotos y pruebas de nuevas tecnologías y workshops.

    Con más de 180 años de historia, la empresa de origen francés fue fundada por los hermanos Adolphe y Joseph-Eugène Schneider. Tiene presencia en más de 100 países y comenzó con la fabricación de hierro utilizando máquinas alimentadas con carbón y vapor, estableció plantas siderúrgicas y entró al en ese entonces emergente sector eléctrico.

    Más sobre:Codelco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ocupación informal representó la mitad de la creación de empleos el último trimestre de 2025

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Disney nombra a Josh D’Amaro como próximo CEO

    Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga se suspende hasta el 4 agosto

    Euphoria revela nuevas fotos de su tercera temporada: revísalas aquí

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Lo más leído

    1.
    La desaparición de Pampa Calichera, la histórica sociedad creada en 1986 para que sus trabajadores se convirtieran en accionistas

    La desaparición de Pampa Calichera, la histórica sociedad creada en 1986 para que sus trabajadores se convirtieran en accionistas

    2.
    Cochilco prevé alza de 9% en el precio del cobre para 2026

    Cochilco prevé alza de 9% en el precio del cobre para 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Chelsea por la Carabao Cup en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Chelsea por la Carabao Cup en TV y streaming

    Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga se suspende hasta el 4 agosto
    Chile

    Preparación de juicio oral contra Cathy Barriga se suspende hasta el 4 agosto

    Revisa el pago de febrero del Subsidio Familiar Automático con el RUT

    Rating del lunes 2 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ocupación informal representó la mitad de la creación de empleos el último trimestre de 2025
    Negocios

    Ocupación informal representó la mitad de la creación de empleos el último trimestre de 2025

    Disney nombra a Josh D’Amaro como próximo CEO

    Codelco firma acuerdo con empresa mundial francesa para optimizar la gestión energética

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia
    Tendencias

    El ejercicio clave de la vida cotidiana que mejora la salud sin la necesidad de ir al gimnasio, según la ciencia

    Por qué la familia real de Noruega está vinculada al caso de Jeffrey Epstein

    Quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU que competirán con Michelle Bachelet

    ¿Cuánto le cuesta a un chileno viajar a ver el Super Bowl? El millonario costo para asistir a la final de la NFL
    El Deportivo

    ¿Cuánto le cuesta a un chileno viajar a ver el Super Bowl? El millonario costo para asistir a la final de la NFL

    Henrik Von Appen sufre accidente y no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Invierno

    “Ridiculizado y corriendo como un pollo sin cabeza”: las críticas que golpean al Sevilla de Gabriel Suazo y Alexis Sánchez

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Euphoria revela nuevas fotos de su tercera temporada: revísalas aquí
    Cultura y entretención

    Euphoria revela nuevas fotos de su tercera temporada: revísalas aquí

    Antonella Sigala: “Se mira mi proyecto como algo muy de nicho y yo tenía la duda de qué tan de nicho es realmente”

    Confirman los teloneros para los tres conciertos de Chayanne en Chile

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein
    Mundo

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

    Fracasa alto al fuego negociado por Trump entre Rusia y Ucrania: Moscú ataca con drones y misiles a Kiev

    Trump amenaza con demandas contra la “izquierda radical” tras vincularlo con Epstein y niega nuevamente haber visitado su isla privada

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar
    Paula

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido