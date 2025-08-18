SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Colocaciones de deuda en el mercado local saltan en el primer semestre a niveles prepandemia

Según el informe Colocaciones de Bonos Corporativos en el Mercado Chileno, “en los últimos doce meses terminados en junio de 2025, se consolidó una tendencia de recuperación sostenida con 34 emisores activos y colocaciones por $4,8 billones".

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena
20 Mayo 2022 Fachada Bolsa de Comercio Santiago. Foto: Andres Perez Andres Perez

Una fuerte alza durante el primer semestre de este año registraron la colocación de bonos corporativos en el mercado local, anotando un alza de más de 36% respecto del periodo previo.

Según el informe Colocaciones de Bonos Corporativos en el Mercado Chileno, realizado por la clasificadora de riesgo Humphreys, entre 2019 y 2024 se observaron variaciones significativas en la emisión de bonos corporativos en el mercado local, “influenciadas tanto por factores internos como por el contexto macroeconómico global”.

La agencia detalló que en 2021 la emisión de deuda experimentó “una fuerte contracción, registrando una caída del 60,7% nominal (desde $4,3 billones en 2020 a $1,7 billones en 2021) y una disminución del 54,8% en el número de emisores (de 42 a 19)”.

“Diversos factores podrían haber contribuido a esta baja, entre ellos la incertidumbre post pandemia, el endurecimiento de las condiciones financieras globales y una mayor aversión al riesgo en los mercados”, señaló.

En 2022, explicó Humphreys, los montos colocados crecieron un 569,1% en comparación con 2021, pero ello se explicó por la emisión de bonos convertibles en acciones por parte de Latam Airlines, por un total de $8.627.680 millones (US$9.059 millones), en el marco de su proceso de reorganización financiera tras salir del Capítulo 11 en Estados Unidos.

“Sin considerar esta emisión extraordinaria de Latam, las colocaciones de bonos aún mostraron una recuperación sólida, con un crecimiento del 52% en valor respecto a 2021, aunque permanecieron un 40,3% por debajo de los niveles de 2020, alcanzando los $2,5 billones (US$2.663 millones)”.

Según Humphreys, “en los últimos doce meses terminados en junio de 2025, se consolidó una tendencia de recuperación sostenida con 34 emisores activos y colocaciones por $4,8 billones (US$5.031 millones)”. Esto implicó un alza de 36,3% por sobe el monto del ejercicio previo, superando los niveles prepandemia.

“Si bien esta cifra representa el mayor monto nominal desde 2019, el número de emisores aún se encuentra por debajo de los niveles prepandemia, lo que sugiere una concentración en el mercado y una posible preferencia por parte de emisores de mayor tamaño o con mejor calificación crediticia”, detalló el informe.

Emisores de menor riesgo

Uno de los fenómenos que detectó Humphreys en su estudio, es justamente la concentración de las colocaciones en emisores de mejor calidad.

Según el informe, en 2024 se alcanzó un máximo histórico en la proporción de emisiones con calificación de riesgo en “Categoría AA-” o superior, representando el 94% del total emitido durante ese año.

“Este fenómeno se enmarca dentro de una tendencia observada desde 2022, año en el que —ajustando por la emisión extraordinaria de Latam Airlines— esta proporción ya alcanzaba un 87%, una cifra elevada en comparación con años previos", sostuvo.

En 2019, por ejemplo, las emisiones con esa calificación representaban solo el 62% del total emitido, “lo que evidencia un cambio hacia emisores con menor riesgo crediticio”, indicó.

Junto con ello, agregó que la concentración en tramos de alta clasificación también se replica al considerar emisiones desde “Categoría A-” o superior, que alcanzaron un 99% en 2024, muy por encima del 86% registrado en 2019.

Ante la evidencia, comentó que “este comportamiento sugiere una preferencia del mercado por instrumentos de menor riesgo, en línea con un contexto macroeconómico desafiante: un ciclo económico contractivo, inflación persistente y tasas de interés elevadas a nivel global”.

No obstante, Humphreys destacó que, en los últimos doce meses finalizados en junio de 2025, “esta tendencia comenzó a mostrar señales de reversión. La proporción de emisiones con clasificación “AA-” o superior cayó a 88%, y aquellas con “A-” o superior bajaron a 95%. Aunque estos niveles siguen siendo altos en términos históricos, reflejan una moderada apertura hacia emisores con riesgo algo mayor".

Respecto del stock de la deuda corporativa en el mercado local, el estudio detalla que el principal emisor fue la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), la que “ha mantenido una participación relativamente estable, representando en torno al 5% del total vigente en cada año”.

Al cierre del primer semestre del 2025, el stock total de bonos corporativos vigentes alcanzó $ 38,5 billones (US$40.425 millones), siendo EFE la principal firma emisora con $ 2 billones (US$2.100 millones), seguido de Celulosa Arauco y Constitución S.A. con $ 1,8 billones (4,7% del total, equivalente a US$1.890 millones), y Transelec S.A. con $ 1,6 billones (4,5%, equivalente a US$1.680 millones).

“Las cinco principales empresas concentraron el 20,3% del stock, mientras que las diez primeras el 34,8%”, señaló Humphreys.

Más sobre:Renta FijaBonosMercadoUFhumphreys

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Acciones de Novo Nordisk saltan tras aprobación en EE.UU. de Wegovy para tratar enfermedad hepática

Vicepresidente de Gulf: “En cuatro o cinco años, multiplicaremos por diez nuestra presencia en Chile”

Aeropuertos de Chile: viajes internacionales de pasajeros aumentan 4,6% impulsados por Brasil

La influencia de Argentina en los resultados de las empresas chilenas

Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca

Evópoli aporta $15 millones a la campaña de Evelyn Matthei

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”

Alison Gopnik: “Los padres han reducido cada vez más el rango de cosas que los niños pueden hacer”

5.
Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 17 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Joven le pidió matrimonio a su novia frente a un volcán que entró en erupción en plena propuesta

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

Las increíbles imágenes desde el interior del huracán Erin

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Servicios

Temblor hoy, lunes 18 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 18 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por TV y streaming

Evópoli aporta $15 millones a la campaña de Evelyn Matthei
Chile

Evópoli aporta $15 millones a la campaña de Evelyn Matthei

Desconocidos disparan en varias ocasiones contra base municipal en Estación Central

El ambicioso plan de Valencia para reformar la persecución de delitos en la Región Metropolitana

Acciones de Novo Nordisk saltan tras aprobación en EE.UU. de Wegovy para tratar enfermedad hepática
Negocios

Acciones de Novo Nordisk saltan tras aprobación en EE.UU. de Wegovy para tratar enfermedad hepática

Vicepresidente de Gulf: “En cuatro o cinco años, multiplicaremos por diez nuestra presencia en Chile”

Aeropuertos de Chile: viajes internacionales de pasajeros aumentan 4,6% impulsados por Brasil

Estos hábitos pueden proteger a las personas con riesgo de demencia, según una nueva investigación
Tendencias

Estos hábitos pueden proteger a las personas con riesgo de demencia, según una nueva investigación

El regreso del fenómeno La Niña: cuándo volverá, según una reciente alerta de la NOAA

Qué se sabe del virus que hace salir “tentáculos” a los conejos

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique
El Deportivo

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Quedó al borde del descenso: Neymar explota en llanto tras sufrir catastrófica goleada con el Santos

El proyecto más duradero del Ingeniero: Manuel Pellegrini inicia su sexta temporada al mando del Betis

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman
Cultura y entretención

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Jorge Marchant Lazcano: “Los homosexuales son personajes siempre sometidos a miradas hostiles y humillaciones”

Caleb Landry Jones, el nuevo Drácula: “Luc Besson es muy extremo en muchos sentidos, aunque él no lo diga”

Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca
Mundo

Zelenski insta a no “recompensar” a Rusia por su invasión antes de la cita clave en la Casa Blanca

Estados Unidos y Corea del Sur inician nuevos ejercicios militares a gran escala ante las quejas de Pyongyang

Bolivia: estas son las cinco urgencias que deberá enfrentar el próximo gobierno

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones
Paula

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot