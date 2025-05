Comercio atento: ¿Los celulares en Argentina serán más baratos que en Chile tras el fin de los aranceles en ese país?

Las turbulencias económicas y algunas medidas políticas, impulsadas a lo largo de los años, hicieron a Argentina un mercado poco atractivo para adquirir tecnología. Ante este contexto, el turismo de compras hacia Chile aparecía como una opción relevante para quienes querían adquirir un artículo como un celular de alta gama.

Sin embargo, ahora el gobierno del presidente argentino, Javier Milei, busca revertir este escenario.

La administración de la Casa Rosada anunció esta semana que eliminará impuestos a productos electrónicos. Esto, con el objetivo de “a lentar la baja de precios y fomentar la competencia “, según dijo en un comunicado tras el anuncio.

A la espera de que se publique el decreto y se conozca el detalle de la medida, el gobierno adelantó que estima “que los precios de los productos electrónicos importados bajará alrededor de un 30%". “Esta reducción equiparará su valor en Argentina con los países vecinos”, agregó.

Al respecto, el gobierno argentino sostuvo que un celular de alta gama con acceso a 5G está actualmente en US$ 2.566 en el mercado argentino, y si se considera esta baja que proyectan, el precio de dicho equipo caería a unos US$ 1.800. Sin embargo, esos valores todavía están lejos de los que se encuentran en Chile y en otros principales mercados.

De acuerdo con la comparativa que entregó el propio gobierno de Milei, un celular de estas características se encuentra a un precio de US$ 1.147 en Chile, US$ 1.011 en EE.UU., US$ 1.143 en Reino Unido y US$ 1.290 en España.

En declaraciones al diario La Nación de Argentina, “un ejecutivo de larga data en la industria” estimó que la baja de un 30%, en caso de que se dé, se podría ver recién en enero del año que viene.

“Hay equipos que ya están en los negocios que ya se importaron y ya pagaron el impuesto antes del anuncio, y su precio no debería bajar, salvo que el gobierno ofrezca alguna solución. Pero igual ese 30% es en el mejor de los casos. Tienes que ver cómo haces el cálculo de esos impuestos internos y tu estructura de costos, y en qué lugar de la cadena se generan: cuando entran al país o cuando salen a la venta”, dijo el experto al medio.

Yendo a un caso más concreto, considerando el Iphone de Apple, cálculos de MacStation, uno de los principales resellers de la marca de Steve Jobs en el Argentina, proyectó la magnitud de la baja en declaraciones consignadas por Infobae.

Indicó que ahora el iPhone 16 Pro Max (256) vale $2.630.000 pesos argentinos (US$ 2.337,76 a dólar oficial) y pasa a $2.288.000 (un 13 % menos). En enero, a precios de hoy, sin contar la inflación, pasa a 2.138.000 pesos (US$ 1.900 en dólar oficial).

Así, de “punta a punta”, sería un 19 % menos en enero, explicó el medio.

En Chile, el mismo equipo y con sus mismas características ronda, en las tiendas más conocidas, cerca de los US$ 1.382.

No obstante, adquirir un teléfono en otro país limita de la opción de financiamiento, como el pago en cuotas, y al acceso al servicio técnico o dar cumplimiento a la garantía.