Comisión ambiental aprueba proyecto de exploración minera de Antofagasta Minerals por US$220 millones

Un nuevo proyecto de exploración minera vio la luz. Este miércoles la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta aprobó de forma unánime el proyecto de exploración minera Cachorro de Antofagasta Minerals (Amsa).

El proyecto, ubicado en la comuna de Sierra Gorda en la Región de Antofagasta, alcanza una inversión de US$220 millones, siendo la mayor del sector minero en esta materia.

El propósito del proyecto es levantar información para caracterizar recursos mineros y evaluar reservas, y contempla siete campañas de sondajes para ello.

Particularmente, esto será concretado con sondajes superficiales y subterráneos, por lo que Amsa habilitará unas 183 plataformas dentro de un área de prospección de 36 km2.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Cachorro fue ingresada al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en enero de este año, tardando nueve meses en tramitarse.