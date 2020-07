Cómo maridar carnes y vinos

Hace 6 horas

Así como hay duplas que no se mezclan, como el agua y el aceite, hay otras que no se pueden separar, como el vino y la carne. No hay celebración en que no estén presentes ambos, incluso en las que hoy hacemos por videollamada. Para sacarle partido a esta sabrosa dupla, aquí recomendamos qué vinos maridar con los diferentes cortes de carne disponibles en supermercados Tottus.