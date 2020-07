Competidores defienden sus propuestas de financiamiento para Latam ante la corte de EE.UU.

Pasadas las 10.30 horas, con 30 minutos de retraso, comenzó este jueves la audiencia de reorganización de Latam Airlines en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo del juez del caso, James L. Garrity. Allí se debiera decidir respecto a las propuestas de financiamiento hechas tanto por los actuales controladores como por fondos internacionales y acreedores, que permitirá continuar con sus operaciones durante el proceso. Los alegatos se extendieron hasta pasada las 18:00 horas.

La primera intervención estuvo a cargo de los representantes de Latam Airlines. Lisa Schweitzer, abogada del estudio Cleary Gottlieb, respondió los cuestionamientos sobre la propuesta de financiamiento DIP y defendió los cambios introducidos el día anterior en la oferta hecha por las familas Cueto y Amaro y Qatar Airways, y que abre la opción de convertir la deuda en acciones de la aerolínea. Schweitzer respondió a los cuestionamientos y aseguró que el financiamiento DIP de los accionistas no buscaba favorecerlos a ellos, apuntando que no hay “nada impropio respecto de que el préstamo tenga la característica de conversión de capital”.

La aerolínea busca recaudar alrededor de US$2.450 millones a través del mecanismo de financiamiento DIP (debtor in possession). Al respecto, y frente a la pregunta si es necesaria tal cantidad de recursos, Schweitzer indicó que el monto es el correcto y que es necesario el financiamiento inmediatamente.

De hecho, manifestó que la urgencia se enmarca en el contexto que no se ha visto apoyo de gobiernos. También solicitó al juez que aprobara la propuesta de Oaktree Capital, que compromete inyectar US$1.300 millones bajo el alero del tramo A.

Luego fue el turno de Allan Brilliant, socio de Dechert LLP, en representación del Comité Oficial de Acreedores de Latam, quien se manifestó a favor de la propuesta de financiamiento de Jefferies y pidió que se rechace la oferta de los Cueto y Qatar, porque a su juicio viola los principios fundamentales de la ley de bancarrota. Además, acusó que no hubo un proceso justo para estructurar el financiamiento del tramo C. De hecho, señaló que los deudores no buscaron otros oferentes para competir en el tramo C y así obtener un costo más bajo que el ofrecido en la propuesta de los accionistas.

En la audiencia también intervino Marshall Huebner, del estudio Davis and Polk y representante de Delta Air lines y John Cunningham, abogado de la firma White & Case que representa al Grupo Ad Hoc de bonistas de Latam. Este grupo es el que precisamente impulsó la oferta del fondo de inversión Jefferies.

El primer testigo interrogado -por más de una hora- fue el CFO de Latam Airlines, Ramiro Alfonsin. Las preguntas fueron realizadas por la abogada Schweitzer y por el representante del Comité de Acreedores, Michael S. Doluisio, del estudio Dechert LLP. En su intervención, señaló que la nueva propuesta de los Cueto-Qatar es más barata y destacó que le permite a Latam decidir si el pago se hace mediante la conversión de acciones. Cabe señalar que previamente estaba establecido (en la oferta original) que ellos decidirían.

Tras un receso de la audiencia, se inició el interrogatorio -que se extendió por más de una hora- de Timothy Coleman, socio y presidente global del grupo de reestructuración y situaciones especiales de PJT Partners.

Otros hitos del día

Al inicio de la audiencia, Knighthead Capital Management solicitó al juez acceder al data room de Latam. No obstante, Garrity les señaló que existía un acuerdo de confidencialidad y rechazó la petición.

Durante la madrugada del miércoles se ingresó oficialmente al sistema de documentación la nueva propuesta de financiamiento por parte de las familias Cueto, Amaro, Eblen y Qatar. La primera jornada estaba citada para el martes, sin embargo, debido a que a último minuto las dos alternativas que compiten en el tramo C para financiar a la aerolínea mejoraron sus ofertas para asegurar su éxito, fue aplazada un día por el juez dados los nuevos antecedentes para revisar.

En la audiencia que se desarrollará este jueves se espera que entreguen su testimonio los testigos por el lado del Comité Oficial de Acreedores Sin Garantía de Latam Airlines, entre ellos Thomas Wagner, cofundador y gerente de Knighthead Capital Management.