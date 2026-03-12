Conflicto en el Medio Oriente y la situación fiscal: las presiones que ve Moody’s para el gobierno del Presidente Kast

La agencia Moody’s comentó el estado y las presiones con que el gobierno del Presidente José Antonio Kast llegó a La Moneda este miércoles. La firma estadounidense apuntó como temas a tener presente en la actual administración la situación fiscal y los efectos que tendrá en la economía el desarrollo del conflicto en el Medio Oriente.

Moody’s estableció como contexto que el Ejecutivo comienza su gestión con “indicadores fiscales más débiles de lo esperado, pero con indicios de mejora en las condiciones macroeconómicas”.

Ante este contexto, Moody’s dijo que quedó expectante a la estrategia fiscal de la administración. “Un ancla fiscal a medio plazo creíble, junto con la consecución de un crecimiento económico más sólido, respaldaría el perfil crediticio de Chile al fortalecer la generación de ingresos”, dijo.

Moody’s resaltó la necesidad de “frenar la tendencia al alza de la deuda y reforzar la credibilidad de las políticas (fiscales)”.

Los comentarios se dan en el contexto de que el año pasado, por tercer año consecutivo, el déficit presupuestario fue significativamente mayor de lo esperado. Resultados que se dan en medio de una sobrestimación de los ingresos por parte de la administración anterior.

Sobre las expectativas de la nueva administración, Moody’s se basó en lo que el Presidente José Antonio Kast planteó durante la campaña. “Mostró un firme compromiso con una política fiscal prudente, que incluye el respeto de las reglas fiscales y la reducción de la deuda”, recordó.

Moody’s espera que se concrete el proyecto de recorte del impuesto a las empresas, que se presentará el 1 de abril, según aseguró el mismo Ejecutivo, y que se recorte el gasto público.

Entre las alertas locales, Moody’s comentó que podría jugar en contra que la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado no son claras.

Efecto Medio Oriente

Moody’s estimó que el actual gobierno debería crecer más que el gobierno del Presidente Gabriel Boric, donde el promedio de los cuatro años fue de un 1,9%. Sin embargo, alertó que el conflicto en Medio Oriente genera una presión para las expectativas de crecimiento del actual gobierno.

“El gobierno podría beneficiarse de un crecimiento económico más fuerte que en el pasado reciente, siempre que el conflicto en Medio Oriente no provoque una perturbación prolongada en los mercados energéticos mundiales”, dijo en su minuta.

Actualmente, Moody’s ve que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile crezca en 2026 un 2,6%. En el último informe de Política Monetaria, el Banco Central estimó un Producto Interno Bruto (PIB) para este año entre 2,0% - 3,0%.

“El enfoque del nuevo gobierno en la desregulación y la atracción de flujos de capital extranjero, junto con la reforma del año pasado del extenso sistema de permisos, han impulsado la confianza de las empresas y los consumidores desde la segunda vuelta de las elecciones a mediados de diciembre, con ambos indicadores en sus niveles más altos desde 2021 y 2022″, destacó.

Otros factores que basó sus perspectivas de crecimiento para Chile fueron las entradas de inversión extranjera directa de hasta los US$14 200 millones y el alza del precio del cobre.

“Aunque es demasiado pronto para incorporarlo a nuestro escenario base, las perspectivas de crecimiento de Chile se verían afectadas negativamente por un conflicto prolongado en Medio Oriente, ya que el país depende en gran medida de la energía importada, principalmente del petróleo”, comentó.